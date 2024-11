Polícia Civil participa de reunião sobre a Política de Combate às Facções com o TJPA

A Polícia Civil do Pará (PCPA) participou, na sexta-feira (1°), de uma reunião interinstitucional com o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) para estreitar diálogo entre as instituições quanto ao combate qualificado às facções criminosas no território paraense.

Na ocasião, a PCPA apresentou aos magistrados presentes a Política de Enfrentamento às Facções Criminosas (PEFC), lançada no dia 03 de setembro, com o objetivo de fortalecer as investigações na repressão e prevenção de crimes cometidos por facções.

A comissão da Polícia foi representada pelo delegado-geral adjunto Raimundo Benassuly e contou com exposições aos magistrados do Núcleo de Inteligência Policial (NIP) sobre o histórico e diagnóstico da atuação das facções em território nacional; da Assessoria de Planejamento Estratégico (APE/PCPA), que abordou a elaboração e estruturação da Política de Combate posivitada no âmbito da PCPA; e, por fim, da Diretoria de Polícia Especializada (DPE) que explanou quanto às investigações bem sucedidas realizadas pela instituição com apoio do Judiciário, nos últimos anos em território paraense e nacional.

Ao largo da exposição, foi realizado um debate entre os presentes sobre as peculiaridades e da importância do envolvimento de todos atores da justiça criminal para o combate qualificado a essa modalidade criminosa.

A reunião compõe umas das diretrizes da política para o fortalecimento da interlocução da Polícia Civil com os órgãos de justiça.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação