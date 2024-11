Polícia Civil do Pará cumpre mandado de prisão preventiva contra foragido do Amapá

A Polícia Civil do Pará, por meio do Serviço de Polícia Interestadual (Polinter), vinculado à Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE), cumpriu, nesta quarta-feira (6), em Belém, um mandado de prisão preventiva contra um suspeito de violência doméstica. O mandado, expedido pela Justiça do Amapá, estava em aberto desde fevereiro de 2016, quando o homem se tornou foragido.

A prisão do homem foi possível após informações fornecidas pela equipe da Sala Lilás de Marituba. Com as informações em mãos, a equipe da Polinter também realizou investigações, monitoramentos e uma campana que resultou na captura do suspeito, nesta quarta-feira.

Após a prisão, o homem foi encaminhado ao sistema penal, onde ficará à disposição da Justiça.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação