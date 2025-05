Polícia Militar do Pará realiza testes em 4.400 novas pistolas Beretta na Itália

Armas passam por rigorosa avaliação técnica em fábrica italiana antes de serem destinadas aos comandos regionais; aquisição eleva o total de pistolas Beretta para mais de 17 mil unidades

O Comando-Geral da Polícia Militar do Pará (PMPA) recebeu, nesta sexta-feira (09), a comitiva de oficiais que esteve em Bréscia, na Itália, para realizar os testes técnicos das 4.400 novas unidades da pistola Beretta APX, modelo full size, calibre .40. A recepção foi realizada no Quartel do Comando Geral, em Belém, pelo comandante-geral da corporação, coronel José Dilson Júnior.

Os novos armamentos serão destinados aos Comandos de Policiamento Regional do VII ao XIV, regiões que ainda não contavam com esse tipo de equipamento. Com esta aquisição, o Governo do Estado do Pará totaliza mais de 17 mil pistolas Beretta adquiridas desde o início da atual gestão, reforçando o processo de modernização das forças de segurança pública em todo o estado.

Durante a missão na Itália, os militares paraenses acompanharam uma série de ensaios técnicos realizados diretamente na linha de produção da fábrica Beretta. Os testes incluíram avaliação da resistência do armamento a quedas em diferentes posições, verificação do funcionamento do mecanismo de gatilho e testes de desempenho em condições adversas. O objetivo foi garantir que as pistolas atendam aos padrões de qualidade, durabilidade e segurança exigidos para o uso policial.

A comitiva também teve acesso ao estande de testes da fábrica, onde pôde conhecer outros modelos de armamentos e verificar a estrutura da linha de produção, reforçando a parceria estratégica entre a Polícia Militar do Pará e a empresa italiana.

Durante a recepção oficial, o comandante-geral coronel Dilson Júnior destacou o papel da comitiva e o compromisso do Governo do Pará com a segurança pública. “Essa equipe foi responsável por realizar os testes de recebimento da nova aquisição de pistolas Beretta na fábrica, em Bréscia. Eles testaram o armamento e deram o aceite técnico, etapa fundamental no processo. Na próxima semana, as armas retornam ao Brasil. Com a compra dessas 4.400 pistolas, atingimos mais de 17 mil unidades adquiridas apenas neste governo. Em breve, toda a tropa do interior estará equipada com um dos armamentos mais modernos do mundo.”

O coronel Orlandino, que integrou a comitiva técnica, também comentou sobre os testes realizados. “Acompanhamos todos os testes da pistola Beretta .40 APX diretamente na fábrica. Observamos o funcionamento, a desmontagem, a troca de peças entre diferentes pistolas e confirmamos a durabilidade e a eficiência do equipamento. Agora, aguardamos a entrega das armas no Brasil para concluirmos essa importante etapa.”

A entrega das novas pistolas representa um novo avanço no projeto de modernização da PMPA. Com armamentos modernos e testados, os policiais estarão ainda mais preparados para atuar com eficiência, segurança e agilidade no combate à criminalidade em todas as regiões do estado.

