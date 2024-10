Policlínica Lago de Tucuruí orienta sobre vacinação e saúde das crianças

Assegurar a saúde da criança é um dos principais deveres dos pais e responsáveis por elas. Manter uma alimentação equilibrada, a prática de esportes, o higiene bucal, a carteira de vacinação atualizada. Essas são recomendações para a manutenção de uma rotina saudável. Referência do governo do Estado no atendimento especializado de saúde pública da região sudeste do Pará, a Policlínica Lago de Tucuruí, mantém uma infraestrutura de qualidade para o atendimento de crianças e adolescentes, e, orienta sobre o desenvolvimento infantil.

Na Poli, as principais queixas nos consultórios infantis, são de crianças com sintomas respiratórios e com dificuldade de se alimentar corretamente. “Temos as queixas de tosse, as doenças sazonais, quando chove, ou quando está no verão, a poeira acaba fazendo as crianças adoecerem. Temos também as doenças nutricionais, como anemia e baixa de vitaminas”, disse o pediatra Charlie Costa Gomes.

O médico explica que a alimentação é um dos principais temas praticados na pediatria. Ele observa que as crianças começam a comer bem entre na primeira fase, de 1 ano e 2, e em seguida, passam a diminuir a aceitação dos alimentos e apresentar dificuldade de se alimentar.

“Orientamos a fazer uma avaliação médica para saber se tem alguma patologia, e se não for, orientamos as mães a fazer alimentos que elas observem que a criança coma melhor, independente da alimentação da casa. Pois há vezes que a criança não gosta da comida da rotina do lar. Então a gente pede a sabedoria para fazer esses testes alimentares, como o purê, uma abóbora cozida, um macarrão, uma carne com menos tempero para criança comer melhor esses alimentos”, disse o profissional.

Em períodos com constante oscilação de chuva e sol, o especialista destaca que esse clima pode ocasionar resfriados e alergias. “Começou a chover muito, é importante agasalhar, o sol está forte, manter a hidratação, evitar poeira, esses são alguns dos cuidados para evitar doenças”, diz o médico. Para reforçar a imunidade, o pediatra explica que não há um limite de idade para o uso de polivitamínico, no entanto é necessário fazer, periodicamente, exames para saber da necessidade do suplemento e de qual deles, pois o excesso de vitaminas também pode trazer consequências para a saúde . “Tem de ir se adequando de acordo com a sua idade. Temos uns de até 3 e 4 anos, depois até os 10 anos, aí passa para os de adolescentes, e logo, para os de adulto. É uma questão de adequação”, ponderou.

A visita a um pediatra, deve depender, também, da faixa etária da criança. A orientação para os recém-nascido é que as visitas sejam feitas a cada 15 dias, depois de um mês, em 30 dias, depois de 6 meses passa a ser semestral até 3 e 4 anos, e depois a ser anual, dependendo da rotina e da ausência de queixas e sem nada percebido de anormal. Apresentando alguma coisa, tem de ser feita a consulta independentemente, dessa periodicidade”, destacou Charles Gomes.

Vacinação

Seguir o calendário de vacinação garante bons resultados que podem melhorar quando a criança recebe as doses de reforço. “Todas as vacinas são importantes, não há uma principal. Nós temos uma carteira nacional com todas as vacinas que devem ser feitas nas suas datas certas, com ressalva se a criança estiver com febre. Basta passar esse período para que possa ser feita a imunização, e também, ficar atento às alergias”, comentou.

Além da Pediatria geral, a Policlínica de Tucuruí oferece para as crianças, especialidades como a neuropediatria e a psiquiatria infantil que visa promover a retaguarda para atendimentos de diferentes perfis de diagnósticos, fora o atendimento do Núcleo de Atenção ao Transtorno do Espectro do Autismo (Natea).

Perfil – A Policlínica Lago de Tucuruí é uma unidade pública, administrada pelo Instituto de Saúde e Social da Amazônia (ISSAA), em parceria com a Sespa.

Texto de Roberta Paraense

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação