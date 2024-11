Portugal: Líder da direita fala em prender Lula caso vire premiê

Líder do principal partido de direita de Portugal, o deputado André Ventura (Chega) chamou o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de “ladrão” e afirmou que, caso chegue ao cargo de primeiro-ministro português, levará “algemas” em um encontro com o petista a fim de encaminhá-lo à prisão.

A declaração ocorreu em publicação no X, por meio da qual ele compartilha uma foto do atual primeiro-ministro do país, Luís Montenegro, cumprimentando Lula na Cúpula de Líderes do G20, realizada no Rio de Janeiro.

– Se eu for primeiro-ministro, este momento nunca vai acontecer. E, se tiver de ser, levo as algemas para encaminhar o ladrão para a prisão – escreveu.

No mesmo dia, Ventura repostou uma reportagem sobre a declaração e adicionou:

– Não é só do Lula. É de todos os corruptos, sejam portugueses ou ponham os pés em Portugal. A corrupção já nos custou muitas vidas destruídas, é tempo de começar a limpeza!

Nas últimas eleições, o partido Chega demonstrou um crescimento notável, saltando de 12 para 46 congressistas. A legenda tem o apoio do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro (PL), que este ano chegou a gravar um vídeo pedindo votos em favor da sigla.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/HUGO DELGADO