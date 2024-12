Atletas do programa Parádesporto brilham nas Paraolimpíadas Escolares

A delegação paraense do programa “Parádesporto” do Governo do Pará desembarcou na tarde de sábado, 30/11/24, em Belém, trazendo na bagagem 14 medalhas, sendo quatro de ouro, três de prata e sete de bronze, conquistadas nas Paralimpíadas Escolares. A competição, organizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), reuniu entre os dias 25 a 30 de novembro, em São Paulo, dois mil atletas dos 26 estados brasileiros mais o Distrito Federal.

O programa “Parádesporto”, é desenvolvido na Tuna Luso Brasileira, pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), e conta com a parceria da Associação Clube Esporte Adaptado em Belém (ACEAB).

O secretário da Seel, Cássio Andrade, ressaltou a participação da delegação paraense na competição nacional. “Um momento histórico para esses atletas do esporte paralímpico paraense e brasileiro. As Paralimpiadas Escolares, é uma competição que fomenta e integra o esporte paralímpico no Brasil. Uma competição que tão tem um alto nível de competitividade, e os nossos representantes foram lá e fizeram bonito trazendo bastante medalhas para o nosso Estado do Pará. Nós do Governo do Pará, só temos a parabenizar esses atletas e a todos que participaram”, disse o secretário.

O Pará participou das Paralimpíadas Escolares com seis modalidades esportivas: natação, tênis de mesa, futebol PC, Parabadminton, atletismo e bocha. Conquistando 14 medalhas importantes para o estado.

O técnico Valdir Aguiar, do Parádesporto, destacou a importância das Paralimpíadas Escolares. “A cada ano que passa, a gente aprende cada vez mais com este público, com essas crianças e adolescentes especiais. Eu tenho 26 anos de Paralimpíadas, este ano para nós foi melhor ainda, eu posso dizer dessa forma. Cada ano que passa é melhor ainda, conquistamos mais medalhas, 14 medalhas importantes. Essas crianças saindo da depressão, melhorando na escola, como a gente faz a pesquisa antes de viajar com as mães, como estão as notas das crianças dentro de casa, elas melhoraram bastante. Então, a gente vê que o esporte é muito importante. Importante para elas e para nós também. Então, eu quero louvar e agradecer a Deus pelas conquistas e que Deus sempre nos dê essa paciência e que também a gente tenha essa parceria com Parádesporto em Belém do Pará. Eu só quero agradecer”, enfatizou.

Abaixo, nome dos atletas e medalhas conquistadas:

NATAÇÃO

Taylor Gabriel da Silva

Medalhas: 1 de prata e 2 de Bronze

Pedro Micael Rodrigues

Medalha: 1 de Bronze

Wesley Souza Aguiar

Medalhas: 1 de prata e 1 de bronze

TÊNIS DE MESA

Rai da Costa Neves: 1 de Bronze

Aluna: Luan Pablo da Silva Barros: 1 de prata e 1 de bronze

PARABADMINTON

Anderson Carvalho do Nascimento: 1 de ouro

Kalebe Corrêa Martins: 1 de ouro

ATLETISMO

Landerson Victor Carvalho Siqueira: 2 de ouro

100 mts e 400 mts.

BOCHA

Kebelle Miranda: 1 de bronze

