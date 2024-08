Procon e Semu realizam mutirão ‘Renegocia Mulher’ até a próxima sexta-feira, 30

O mutirão “Renegocia Mulher”, promovido pela Secretaria de Estado de Justiça (Seju), por meio Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Pará), em parceria com a Secretaria de Estado das Mulheres (Semu), iniciou nesta segunda-feira, 26, em Belém, e segue até a próxima sexta-feira, 30. A ação, que promove renegociação de dívidas para o público feminino, celebra os 36 anos de funcionamento do Procon Pará – ocorrido no dia 25 de agosto – e colabora com a campanha Agosto Lilás de conscientização e enfrentamento à violência de gênero.

De acordo com Paula Gomes, titular da Semu, a ação faz parte de um olhar público e integrado na prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres. “Quando atendemos mulheres, observamos que uma das dificuldades que elas encontram para romper ciclos de violência envolve a autonomia financeira delas. Então essa iniciativa é importante para que as mulheres possam renegociar dívidas e organizar suas finanças”, explica.

A dona de casa Karina dos Santos foi uma das consumidoras atendidas e aproveitou para renegociar débitos de contas de água e energia elétrica, além de se informar sobre outros benefícios. “É algo voltado só para mulheres e com a possibilidade de conversar com diferentes prestadoras sobre nossas dívidas, facilita muito a nossa vida”, comemora.

A consumidora Eny Magalhães, por sua vez, foi surpreendida ainda na recepção. “O atendimento foi melhor do que eu esperava. Ainda estamos vendo o meu caso, mas o contato inicial já me agradou. Isso faz diferença”, afirma enquanto renegocia sua fatura de energia elétrica e recebe orientações sobre direitos do consumidor.

Segundo Diana Mainieri, gerente de análises do Procon Pará, a renegociação de dívidas é uma das prioridades nas ações planejadas para os consumidores e, em agosto, recebeu mais um destaque. “É o mês que, além de ser aniversário do Procon, também marca a campanha por uma sociedade mais segura para as mulheres. Então, além de atuar por uma vida financeira melhor e incentivar o empreendedorismo, esperamos que essa ação também estimule a parceria de outras instituições por um tema tão importante”, disse, reiterando que os serviços do Procon também estão disponíveis em sua sede, na rua Municipalidade, nº 1636, em Belém.

Serviço – O Renegocia Mulher funciona de 26 a 30 de agosto, de 09h às 17h, na sede da Secretaria das Mulheres (Avenida Governador José Malcher, 2803, Belém).

O mutirão vai atender 50 mulheres por dia, com distribuição de senha. Interessadas devem levar RG, CPF, comprovante de residência e documentação referente à dívida a ser renegociada (faturas, avisos, protocolos e correspondências).

Fonte: Agência Pará/Foto: Wagner Almeida/NCS Seju