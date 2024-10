Projeto Educação de Trânsito por Todo o Pará chega a Santarém e região oeste estadual

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) está novamente na região oeste para reforçar as orientações sobre comportamento seguro no trânsito. As ações educativas integram o projeto Educação de Trânsito por Todo o Pará e começaram na última terça-feira, 22, iniciando pelo município de Santarém.

O projeto já visitou mais de 100 municípios desde o início da sua implementação, em 2021. No início, as ações se concentravam nas vias públicas e empresas ou instituições. Mas, a exemplo do que vem ocorrendo desde o início deste ano, o projeto ocorre em força-tarefa, com todas as ações educativas ocorrendo ao mesmo tempo, ou seja, em escolas, empresas, comunidades, instituições, vias públicas, além de cursos formativos para profissionais do trânsito, como mototaxistas.

“O Detran tem a educação para o trânsito entre as suas prioridades por entender a importância da conscientização sobre o respeito às leis de trânsito para reduzir os sinistros. Mas, para isso é importante falar sobre trânsito, levar esse conhecimento às cidades paraenses e mostrar os fatores de risco que podem levar a um acidente grave ou até à morte. Nosso objetivo é reduzir esses índices, tendo a educação como referência para a segurança viária”, explica a coordenadora de educação do Detran, Isabella Nunes.

Ela destaca que o oeste paraense tem tido uma atenção especial do Detran, que volta à região com ações educativas pela sétima vez. Neste início de semana, as equipes do órgão realizam o Curso de Formação de Agentes Multiplicadores em Educação para o Trânsito, que objetiva formar e capacitar diversos segmentos sociais.

Os participantes recebem a capacitação para serem um braço do Detran nos municípios, multiplicando o conhecimento sobre as leis de trânsito no ambiente familiar, no trabalho, igreja etc. Somente em Santarém participam do curso 80 alunos formados por agentes municipais de trânsito, militares (Polícia Militar, Bombeiros e Exército), agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), coordenadores pedagógicos de escolas municipais e servidores do Centro Municipal de Informação e Meio Ambiente.

Aumentar a segurança da população é uma meta do governo do Estado, tendo o trânsito como um dos componentes dessa atuação a partir da integração de ações de fiscalização, sinalização viária e educação para o trânsito.

No Oeste, ainda nesta semana, as equipes iniciam as abordagens educativas nas vias públicas para alertar os moradores sobre as atitudes que mais evitam acidentes, entre as quais o uso do capacete, cinto de segurança por todos os ocupantes dos veículos, o não uso do celular ao volante, respeito aos limites de velocidade e não beber ao conduzir veículo.

Além de Santarém, o projeto Educação de Trânsito por Todo o Pará segue na região até o dia 15 de novembro com ações nos municípios de Mojuí dos Campos, Belterra e Almeirim\Monte Dourado.

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim/Ag Pará