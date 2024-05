Putin comenta atentado contra primeiro-ministro eslovaco

Nesta quarta-feira (15), o presidente da Rússia, Vladimir Putin, classificou como “crime horrível” o ataque perpetrado contra o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, hospitalizado com ferimentos de bala.

– Este é um crime horrível que não pode ter qualquer justificativa – disse Putin.

A declaração consta em um telegrama enviado à presidente eslovaca, Zuzana Caputova.

Putin, que esteve pela última vez com o premiê em 2016, em Moscou, destacou que Fico é “uma pessoa corajosa e um homem com uma forte personalidade”.

– Confio que estas qualidades lhe permitirão ultrapassar esta difícil situação – afirmou.

Ele pediu que a presidente transmitisse a Fico “as mais sinceras palavras de apoio e também votos de uma recuperação rápida e completa”.

Fico ficou gravemente ferido quando foi baleado quatro ou cinco vezes hoje, depois de participar de uma reunião do Conselho de Ministros em Handlova, cidade do centro do país.

No final da reunião, o primeiro-ministro foi cumprimentar as pessoas e o agressor, que estava entre elas, “disparou repentinamente”, segundo uma testemunha.

O autor dos disparos, um homem de 71 anos, foi preso pela polícia no local do ataque.

Desde que regressou ao poder, Fico tem criticado as sanções europeias contra a Rússia pela sua campanha militar na Ucrânia, mas o Kremlin nega que o primeiro-ministro eslovaco seja um político pró-Rússia.

*EFE

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/EPA/MIKHAIL KLIMENTYEV / KREMLIN POOL / SPUTNIK