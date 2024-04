Para um determinado grupo de esquerda, democracia só vale se tudo estiver aos conformes de seus interesses. Até aí, nada demais em se falando da velha política do Vale tudo do Brasil, que já é podre há séculos, porém, quando mexe com a estrutura financeira dos opositores, chega na sujeira que, muitas vezes, pode acarretar em situações fora de controle, e isso já acontece em vários pontos do Pará.