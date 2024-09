Quem é a menina do meme do Xou da Xuxa?

Na última terça-feira, 17 de outubro, a internet foi abalada pela revelação da suposta identidade da menina que protagonizou o famoso meme “Que Xou da Xuxa é esse?”. A professora Patrícia Veloso Martins, de 47 anos, moradora de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, foi apontada como a criança do vídeo. Desde então, Patricia tem atraído muita atenção nas redes sociais.

Nas postagens de Patrícia, é evidente que ela não é muito ativa no Instagram, sendo a última publicação datada de 19 de agosto. Sua conta passou de quatro mil para mais de 21 mil seguidores em poucos dias. No entanto, a professora ainda não se pronunciou sobre a controvérsia, o que tem gerado revolta entre os internautas.

Por que Patrícia Veloso não se pronuncia?

O silêncio de Patrícia no Instagram tem gerado inúmeras reações. Muitas pessoas comentam e questionam sua falta de resposta. “Ela não responde”, reclamou uma seguidora. “Se fosse ela, já teria respondido alguma coisa. Está aproveitando o momento”, destacou outro seguidor. “Moça do céu, faz o teu logo e se pronuncia. A oportunidade é agora. Boa sorte!”, acrescentou outra internauta.

Como surgiu o meme do Xou da Xuxa?

O meme em questão vem de um trecho da série documental Pra Sempre Paquitas, do Globoplay. O vídeo mostra uma menina visivelmente chateada por não conseguir entrar no Teatro Fênix, no Rio de Janeiro, onde era gravado o Xou da Xuxa entre 1986 e 1992. Segundo Paulo Mario Martins, roteirista do projeto, este material nunca chegou a ir ao ar, sendo uma fita bruta que não tinha identificação da menina.

Qual a importância do pronunciamento de Patrícia?

Para muitos seguidores e fãs do meme, um pronunciamento oficial de Patrícia Veloso traria fechamento e uma nova dimensão ao já famoso vídeo. Além disso, poderia esclarecer se ela é realmente a menina do meme, colocando fim às especulações. Muitas pessoas sentem que a falta de resposta é uma oportunidade perdida de se conectar ainda mais com o público.

As reações dos internautas

O aumento repentino no número de seguidores de Patrícia mostra o quanto as pessoas estão interessadas em saber mais sobre ela. “É muita nostalgia ver algo tão antigo ganhar vida de novo”, disse um seguidor. Entretanto, a ausência de um pronunciamento público de sua parte tem deixado muitos frustrados.

Ela não responde.

Está aproveitando o momento.

Esperando um pronunciamento oficial.

Quem é Patrícia Veloso?

Patrícia Veloso Martins é uma professora de 47 anos, que vive em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Segundo suas publicações no Instagram, ela é uma pessoa religiosa, valoriza muito a família e é botafoguense “roxa”. Ela também é mãe do pequeno Davi, de 9 anos, que é autista, a quem demonstra total dedicação.

Com isso, esperamos que a professora Patrícia Veloso se pronuncie em breve, esclarecendo todas as dúvidas e talvez até compartilhando algumas memórias daquela época. Este caso mostra como o poder das redes sociais pode rapidamente transformar a vida de alguém, trazendo à tona momentos e histórias que estavam há muito tempo esquecidos.

Fonte: Terra Brasil Notícia/Foto: Reprodução/Youtube e Instagram