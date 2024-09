PCPA recebe homenagem por contribuição à Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro

O Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD), da Polícia Civil do Pará, foi homenageado, na quarta-feira (18), por sua contribuição para o estabelecimento da Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (Rede-LAB).

A Rede passou a ser regulamentada, conforme a Portaria SNJ nº 242, de 29 de setembro de 2014, a qual definiu que a Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia (Rede-LAB) seria o conjunto de Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro instalados no Brasil.

O LAB-LD da Polícia Civil do Pará foi um dos primeiros a ser constituído no Brasil e a integrar a Rede-LAB, bem como contribuiu para o seu estabelecimento, expansão, compartilhamento de boas práticas de combate à lavagem de dinheiro e para a aplicação de desenvolvimento de tecnologias e metodologias, além de disseminar o conhecimento para que as delegacias pudessem fazer investigações de lavagem de dinheiro.

“O LAB-LD é uma unidade da PCPA basilar na busca do conhecimento e utilização de soluções tecnológicas, além de sua atividade ordinária o LAB-LD tem um papel importantíssimo na difusão de informações e técnicas voltadas para a constatação de práticas delituosas voltadas para a lavagem de dinheiro”, disse o delegado-geral, Walter Resende.

Este ano, a Rede Nacional completa 10 anos de funcionamento e realizou uma cerimônia em homenagem e reconhecimento aos profissionais pelos serviços prestados ao laboratório. A PCPA foi representada pelos delegados e coordenadores do laboratório, Alexandre Oliveira e Roger Dalbosco.

“No Estado do Pará, o LAB-LD foi instituído no claro empenho da PCPA em implementar mecanismos avançados no enfrentamento à lavagem de dinheiro, e desde então vem avançando para um ecossistema de investigações financeiras em todo o Estado. Nos últimos 10 anos, várias ações foram realizadas pela instituição como a criação da Divisão de Repressão à Lavagem de Dinheiro (DRLD), do Núcleo de Recuperação de Ativos (NRA) e dos Centros de Análise Financeira (CAFs), que juntos ao LAB atuam no âmbito da Rede do Sistema de Investigação Financeira e Recuperação de Ativos (Rede-Sifra) da Polícia Civil do Estado do Pará”, pontuou o delegado Alexandre Oliveira.

Na ocasião, além da premiação dada ao laboratório da Polícia Civil do Pará, o policial Amylson José Nascimento de Souza também foi homenageado pelos 10 anos que integra a equipe por sua dedicação e serviços prestados.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação