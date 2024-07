Secretaria das Mulheres fortalece prevenção e enfrentamento à violência nas praias

No chamado verão amazônico – época de pouca chuva e muito calor na região -, as melhores opções para aproveitar os finais de semana de julho são as praias, os igarapés e demais balneários espalhados pelo Estado. Com a grande circulação de pessoas nesses espaços, a Secretaria de Estado das Mulheres (Semu), iniciou a campanha de prevenção à violência contra a mulher, baseada no Protocolo “Não se Cale”.

O município de Salinópolis, no nordeste paraense, um dos destinos mais procurados pelos paraenses durante o veraneio, recebeu a equipe da Secretaria no último final de semana (12, 13 e 14 de julho), que realizou abordagens nos bares, restaurantes e barracas, levando informações sobre o protocolo, a fim de garantir o acolhimento de mulheres vítimas de assédio, importunação sexual ou qualquer outra forma de violência.

“A Semu chega à região do Salgado, no município de Salinas, com o protocolo ‘Não se Cale’. Nossa campanha educativa e de prevenção tem como objetivo informar nos estabelecimentos a maneira correta de acolher uma mulher que tenha sofrido assédio ou algum tipo de importunação. Estamos também com o nosso ônibus lilás pronto para realizar atendimento psicossocial, de acolhimento e orientação às mulheres, caso seja necessário”, informou a titular da Semu, Paula Gomes.

“A Coordenadoria de Enfrentamento à Violência e Promoção dos Direitos das Mulheres da Semu realiza um trabalho educativo nos bares e restaurantes, para que os proprietários dos estabelecimentos também tenham estratégias para um atendimento especializado para mulheres em situações de violência”, disse a coordenadora Márcia Jorge.

Com o ônibus lilás, a Secretaria garante atendimento psicossocial e acolhimento a meninas e mulheres vítimas de violência. “O ônibus lilás é caracterizado com as cores da campanha para fortalecer a rede de atendimento e assistência às mulheres e meninas vítimas de assédio, violência e abuso sexual, que acontecem nas praias durante o período de férias. No próximo final de semana, levaremos a campanha para Salinópolis e à Praia de Ajuruteua, em Bragança”, adiantou a coordenadora.

A ação ocorre de forma integrada com a Defensoria Pública, Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), Departamento de Trânsito (Detran), Corpo de Bombeiros Militar e as polícias Civil e Militar.

Protocolo – Por meio do Decreto nº 3.643/2024, o Protocolo “Não se Cale” institui ações de capacitação, prevenção e conscientização de restaurante, bares e rede hoteleira, sobre o crime de importunação sexual e outras formas de violência contra a mulher.

“O objetivo da campanha não é punir os segmentos de bares e restaurantes, e nem quem trabalha nesses locais, mas sim firmar parceria, para que possamos construir consciência de que a mulher, tanto a que frequenta o local quanto a que trabalha nele, se sinta protegida. Foi um trabalho de muita aceitação pelos estabelecimentos visitados”, ressaltou a pedagoga da Semu, Kelly Castelo Branco.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação