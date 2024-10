Seduc conscientiza servidores sobre câncer de mama com a campanha Outubro Rosa

A Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) promove todos os anos apoio à campanha Outubro Rosa, que visa aumentar a conscientização sobre o câncer de mama. Através de ações voltadas para os servidores, em sua maioria mulheres, a Seduc tem como objetivo informar, valorizar e cuidar da saúde dos servidores da Secretaria.

Brenda Lopes, psicóloga e analista de gestão governamental na Coordenação de Valorização do Servidor da Seduc, enfatizou a relevância das ações promovidas pela Secretaria para incentivar os cuidados com a saúde dos servidores, e acrescentou que integrar essa conscientização ao ambiente de trabalho é essencial para alertar os servidores sobre a importância de priorizar sua saúde.

“É para sensibilizar as pessoas a procurarem o tratamento, o atendimento, fazer os exames, se cuidar e fazer a prevenção. É para promover também o autocuidado, para trazer esse alerta da pessoa estar sempre monitorando a sua saúde. Trazer isso para dentro do trabalho também envolve esse cuidado, de estar alertando os servidores para a sua própria saúde. A Secretaria tem esse papel de alertar, de lembrar, de conscientizar, para que ele realmente priorize a sua saúde, porque sem saúde a gente não consegue desempenhar a nossa função”, destacou Brenda.

Neste ano a ação incluiu palestras com profissionais da saúde, que abordaram temas relevantes como os sinais de alerta da doença e as melhores formas de prevenção. Além das orientações sobre o câncer de mama, os participantes puderam aproveitar serviços como massagens relaxantes, exposição de produtos estéticos e aferição de glicose, pressão arterial e sinais vitais.

Durante o evento deste ano em alusão ao Outubro Rosa, Inaiê del Castillo, que é assessora técnica de gabinete da Fundação de Apoio para o Desenvolvimento da Educação Paraense (Fadep) da Seduc, destacou a importância da ação e elogiou a iniciativa da Secretaria, ressaltando que a valorização do servidor, com foco na saúde mental e física, é fundamental.

“Eu vim buscar medição de pressão, glicemia e oxigenação. Acho excelente porque é uma forma das mulheres se cuidarem, verificarem como está a saúde e até se conscientizarem dos possíveis problemas que podem advir, então elas podem se cuidar mais dessa forma. A Secretaria está valorizando bastante o servidor e a saúde em todos os seus aspectos, tanto mental quanto física, é bem interessante”, destacou ela.

A iniciativa reflete o compromisso da Seduc em promover a saúde e o bem-estar dos seus servidores, incentivando a reflexão sobre a importância do autocuidado e da detecção precoce do câncer de mama. A conscientização é um passo significativo na prevenção dessa doença que afeta principalmente as mulheres, reforçando a necessidade de apoio e informação para todos os servidores da Secretaria.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação