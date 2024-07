Segurança de barragens é tema de capacitação ofertada pela Secretaria de Meio Ambiente do Pará

Com o objetivo de estimular o conhecimento de técnicos para que estes estejam mais bem capacitados para atuar em barragens, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) promoveu o curso ‘Barragem: projeto, rejeito, vistoria, anomalia, ações preventivas e corretivas’. O evento ocorreu nesta quarta-feira, 17, no hotel Princesa Louçã, em Belém. Entre os painelistas estavam Paulo César Abrão, da Geo Consultoria, e Thais Laguardia, diretora de ESG e sustentabilidade da EroCopper.

A capacitação sobre segurança em barragens de mineração reflete a reorganização da resolução nº 130 da Agência Internacional de Mineração que atualizou a política nacional de segurança de barragem. Na programação foram discutidas a introdução geral sobre sistemas e disposição de rejeitos, procedimentos de vistorias e tipos de anomalias, ações preventivas e corretivas.

“Parabenizo e ressalto a importância da Semas por este momento, por essa parceria, e por esse pensamento holístico e estratégico em parceria com a Erocopper. É um esforço coletivo e estratégico no sentido de evoluir dentro do setor mineral no assunto barragens e começando no estado do Pará, que é um grande estado minerador, e com as Semas, órgão bastante à frente do seu tempo, porque pensa exatamente nessa evolução do conhecimento do seu corpo técnico”, frisou Thais Laguardia, diretora de ESG e sustentabilidade da EroCopper.

Conforme o avanço da tecnologia e das novas proposições, se faz necessário a atualização do conhecimento, explica o diretor de licenciamento da Semas, Marcelo Moreno. “Aqui trouxemos os pontos mais importantes quando se fala de segurança de barragem. Estamos com o doutor Paulo Abrão, que é uma das maiores autoridades internacionais em segurança de barragem. Nossos servidores vão sair com outro olhar sobre a questão que envolve a segurança de barragens e isso vai ser muito bom porque vai refletir diretamente nas vistorias a serem feitas pela diretoria de licenciamento ambiental, pela diretoria de recursos hídricos e também pela diretoria de fiscalização”.

O primeiro encontro realizado para debater o tema reuniu um grande público e deve ganhar, na próxima edição, prevista para novembro, a modalidade híbrida, a fim de capacitar ainda mais pessoas interessadas no assunto.

Fonte: agência Pará/Foto: Daniel Lima/Ascom SeMas