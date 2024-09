Bolsonaro: ‘Ditador’ Moraes faz mais mal ao Brasil do que Lula

Em seu discurso na manifestação pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), neste 7 de Setembro, na Avenida Paulista (SP), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) falou sobre sua luta contra a corrupção sistêmica existente no Brasil, o que teria provocado um estrangulamento dos esquemas criminosos, produzindo uma caçada política contra ele.

Na oportunidade, o presidente de honra do Partido Liberal (PL) declarou que sua eleição em 2018 se deu graças a uma “falha do sistema”. Diante da multidão aglomerada no coração da capital paulista, Bolsonaro disse que existem dois tipos de ladrões: “o que rouba dinheiro”, em clara referência ao passado criminal do presidente Lula (PT), e “os que roubam o futuro, a liberdade”.

O líder conservador voltou a afirmar, sobre a posse de Lula, em 2023, que ele jamais passaria a faixa para um ladrão, e voltou sua artilharia a Alexandre de Moraes, alvo do ato político deste sábado.

O ex-presidente declarou que Moraes, a quem se referiu como “ditador”, faz mais mal ao Brasil do que Luiz Inácio Lula da Silva.

Assista ao discurso:

