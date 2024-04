Semana dos Povos Indígenas tem programação especial até domingo (21)

Pensando na importância de reconhecer e celebrar a riqueza cultural, a sabedoria ancestral e as lutas dos povos indígenas, a partir desta quinta-feira (18) até o próximo domingo (21), o governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado dos Povos Indígenas (Sepi), promove a I Semana dos Povos Indígenas. A programação traz o tema “Emergência climática: povos indígenas chamam para a cura da Terra!”.

A titular da Sepi, Puyr Tembé, ressalta que a expectativa para a Semana dos Povos Indígenas é de que o Pará receba mais de 500 indígenas de vários povos para o evento, que tem como intuito conscientizar e aproximar as pessoas, para, cada vez mais, reflorestar as mentes do povo do Pará, do Brasil e do mundo.

Confira a programação:

19/04

9h00: Abertura da Feira de Artes dos Povos Indígenas.

Abertura da Feira Gastronômica dos Povos Indígenas. (Hangar)

14h00: Lançamento do Guia Eleitoral em Línguas Indígenas. (Hangar)

17h00: Abertura oficial da Semana dos Povos Indígenas com as entregas de serviços.

● Anúncio da construção de escolas indígenas.

● Lançamento Curso Reflorestar Mentes – EGPA

● Anúncio do edital para a pesquisa sobre a população indígena do Pará

20/04

08h00: Ação de Cidadania: serviços: (USINA DA PAZ – ICUÍ)

● Emissão de RG/CPF/ 2ª via de Certidão

● Cadastro de Agricultura Familiar (CAF)

● Cadastro e emissão da Carteira Nacional do

● Artesanato Brasileiro.

● Emissão da Carteira de artesão.

● Oferta CNH Pai d’égua

● Enxoval/Cestas Básicas/ Programa Sua Casa

Atendimento Itinerante do Tribunal Regional Eleitoral -TER

08h00: Atividades culturais e esportivas – intercâmbio entre os povos (USINA DA PAZ – ICUÍ)

● Torneio esportivo

● Apresentações culturais

08h00: Serviços de Saúde e Cuidados: (USINA DA PAZ – ICUÍ)

● Atendimento Médico, Odontológico e Psicológico

● Testes Rápidos

● Vacina

● Triagem de Enfermagem

● Auriculoterapia

● Cuidado e beleza pessoal

08h00: Atividades de qualificação

● Oficina de Empreendedorismo para mulheres indígenas (UEPA)

10h00: Recepção com Artistas (Usina da Paz)

15h00: Dialogo com Artistas: qual o papel da arte em defesa dos Territórios Indígenas? (Hangar)

17h30: Assembleia com Artistas e Povos Indígenas

19h00: Desfile de Moda Indígena – Na feira de Arte – No Hangar

21/04

9h00: Concentração para Caminhada – Escadinha da Presidente Vargas

10:00: Início da Caminhada pelo clima em defesa da terra – Rumo a COP 30.

13h00: Palco Encantaria com Ato de celebração pelo Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas. Apresentações culturais com participação de artistas indígenas e aliados da causa indígenas.

