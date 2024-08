Sikêra Jr vence primeira etapa da briga contra a RedeTV! na Justiça

No último dia 2, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que a empresa apresente o faturamento real da atração, incluindo todas os rendimentos relacionados ao contrato com o apresentador durante todo o período em que esteve vigente.

O juiz Mario Chiuvite, da 22ª Vara Civel do TJSP, entendeu que a RedeTV! terá de pagar as custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios da ação. Ainda cabe recurso.

O levantamento requerido por Sikêra tem o objetivo de avaliar se, de fato, a emissora repassava os devidos valores oriundos de ações de merchandising e anunciantes em geral, durante os três anos em que o programa esteve no ar. Além de apresentador, ele era coprodutor da atração e tinha direito à participação nos lucros obtidos.

A defesa do âncora ingressou com um pedido de quebra de contrato, já que o acordo com a emissora tinha validade até 2027, mas Sikêra acabou demitido em abril de 2023. Por isso, seus advogados cobram uma multa de cerca de R$ 17 milhões.

Querido pelo público, o apresentador mantinha bons números de audiência principalmente em Brasília e Recife.

Eventualmente, ele chegou a desbancar a Band em São Paulo.

Ao F5, da Folha de S. Paulo, o âncora atribuiu sua saída da emissora à derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro na última eleição presidencial, em 2022.

– Com certeza teve a ver um pouco com isso. Nunca escondi a minha posição política, e continuarei a tê-la – declarou.

Atualmente, Sikêra Jr trabalha na TV A Crítica, em Manaus (AM), e goza de audiência respeitável e de prestígio por parte da atual emissora.

Fonte: Pleno News/Foto: YouTube/TV A Crítica/Alerta Nacional