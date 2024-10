Sindiclubes premia APCEF/PA-Caixaparah como “Caso de Sucesso 2024

A Diretoria do Sindicato dos Clubes Sociais do Pará-Sindiclubes prestou uma linda homenagem à APCEF/PA, conhecida como “Caso de Sucesso de 2024”. O evento fez parte da programação festiva dos 72 anos de aniversário da agremiação bancária, presidida por Alberto Henrique, ocorreu no último domingo, 20, na sede campestre.

Prestigiaram ato solene o Diretor Regional do Norte da Fenaclubes e presidente da Assembleia Paraense, Oscar Fabíola Pessoa; Renan Machado, presidente do Tênis Clube do Pará; Graciete Maués, presidente da Tuna Luso Brasileira; Odir Gomes, presidente do Cabana Clube, e o desportista Sammy Jonhson.

A diretoria do Caixaparah, através do presidente Alberto Henrique e do diretor-administrativo e Financeiro, Fernando Guerreiro, fez uma exposição belíssima apresentando os números evolutivos que o conseguiu realizar com investimentos na infraestrutura dos serviços em benefícios dos associados nos últimos cinco anos, que foram desde a internalização dos bares e restaurantes com uma moderna cozinha industrial e com expansão dos serviços de atendimento, e entrega quadras de esportes, melhorias no salão de eventos, reforma e modernização do parque aquático com novos equipamentos e com a implantação da fazendinha e da hortinha do clube e ainda, a consolidação do Departamento Comercial do clube.

O presidente da Assembleia Paraense e Diretor Regional Norte da Fenaclubes, Oscar Pessoa, lembrou da homenagem recebida pela Assembleia Paraense como “Caso de Sucesso em 2023” com projeto Cabeça de Prata que efetivamente tem uma importância muito grande para os associados com programação diária de serviços de segunda a segunda-feira, aproveitou para parabenizar o Caixaparah pela homenagem recebida, e ressaltou a diretoria do Sindiclubes por estar sistematicamente atuando em busca de mais benefícios aos clubes filiados. O presidente do Sindiclubes, Salatiel Campos, destacou a importância da homenagem com troféu “Modesto Silva- Caso de Sucesso” que visa reconhecer o trabalho realizado pelos presidentes dos clubes filiados em benefícios dos associados dos seus clubes. Encerrando a solenidade, o presidente do Caixaparah, Alberto Henrique, agradeceu ao Sindiclubes e convidou à todos os presentes para participar da celebração do aniversário 72 anos de fundação do clube.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar