Solidariedade coliga com o PRTB na chapa Bora Belém e Everaldo Eguchi ganha espaço no Rádio e TV

O Partido Federação Solidariedade não irá lançar candidato a prefeito nem vice-prefeito em Belém, apenas candidatos ao cargo de vereador. A decisão foi tomada e aprovada por unanimidade durante a convenção do partido ocorrida na noite da última segunda-feira, 05, nos auditórios 01 e 02 do edifício Rogélio Fernandes, na Travessa Quintino Bocaiúva. Na oportunidade, foi deliberado, também à unanimidade, pela coligação do partido com o PRTB, em apoio inconteste aos candidatos majoritários para a Prefeitura de Belém, Everaldo Eguchi e Bruno Barbosa.

Com a decisão do Solidariedade de coligar com o PRTB, Everaldo Eguchi ganhou mais espaço no horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão, que passa a ser 26 segundos. Segundo os coordenadores da campanha, melhorou, porque o PRTB não tinha nem horário político e agora tem ao menos esse quase meio minuto. A Coligação Bora Belém é formada, desta forma, pelo PRTB e Federação Solidariedade.

EVERALDO EGUCHI

Everaldo Eguchi tem 61 anos e já atuou como delegado da Polícia Federal. Paraense de Tomé-Açu, o político possui formação em direito e economia.

Em 2018, disputou pelo primeiro cargo público como candidato a deputado federal, mas não se elegeu. Também concorreu nas eleições municipais de 2020 ao cargo de prefeito, chegando ao 2º turno das votações. Voltou a se candidatar em 2022 ao cargo de deputado federal, mas de novo não foi eleito.

Eguchi tem ideias inovadoras. Ele é de direita e afirma que, caso eleito, lutará com todas as suas forças para trazer bem-estar à população belenense com mais saúde, educação, desenvolvimento de infraestrutura urbana e de mobilidade urbana, irá gerar políticas públicas que visem a geração de emprego e renda, bem como, dará combate à situação de vulnerabilidade social de crianças, jovens e mulheres.

Imagem: Divulgação