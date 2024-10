Startup residente no PCT Guamá cria experiência virtual do Círio de Nazaré e conecta fé e tecnologia

O Círio reúne milhões de fiéis pelas ruas da capital paraense, Belém, em devoção à Nossa Senhora de Nazaré. A clássica procissão, realizada no segundo domingo de outubro, agora transcende as barreiras físicas e pode ser vivida digitalmente, por meio de uma experiência imersiva desenvolvida no Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá, que explora os sentidos e a fé do público por meio da tecnologia.

A experiência virtual foi criada pela Inteceleri, empresa do ramo da educação instalada no complexo. De acordo com Walter Junior, CEO da iniciativa, a proposta do projeto é encurtar distâncias e possibilitar às pessoas que não podem participar da procissão, por questões de saúde, por exemplo, a vivência de fé proporcionada pelo Círio. “Essa experiência vai possibilitar que a gente responda uma pergunta que muita gente nos faz: ‘como é o Círio de Nazaré para quem não conhece?’. É aí que entra a tecnologia, por meio das metodologias imersivas, como realidade virtual aumentada e vídeos em 360º, que traz um pouco da realidade da nossa maior festa para aproximar as pessoas da Nossa Senhora de Nazaré”, explica Walter.

A jornada virtual de fé, desenvolvida no PCT Guamá, ocorre no Aeroporto Internacional de Belém, no quiosque da Inteceleri. No local, o visitante pode viver a experiência por meio de um telão, ou fazer a imersão utilizando o MiritiBoard, que é o óculos de realidade virtual feito de fibra de miriti, e, com o auxílio do smartphone, ter a experiência da procissão digital.

Já na Sala Transmídia da Casa de Cultura É Círio Outra Vez, localizada na Avenida Nazaré em Belém, a realidade virtual será reproduzida na programação do espaço, com recursos multissensoriais. “No trajeto virtual, o visitante irá sair da Igreja da Sé, descer a Castilho França, subir a Presidente Vargas e depois a avenida Nazaré até chegar na Basílica. O ambiente terá uma corda do círio, auxiliando o usuário a fazer o percurso com o som da procissão. Teremos também alguns cheiros do Pará, da procissão e das comidas do Círio de Nazaré no ambiente, como a maniçoba”, diz o empreendedor.

Durante a procissão virtual, o usuário poderá se ajoelhar e fazer seus pedidos dentro do ambiente imersivo. “É a tecnologia conectando pessoas e a fé através de Nossa Senhora de Nazaré”, afirma Walter. No local também haverá um oratório, para pedidos e agradecimentos, que poderão ser feitos pelos visitantes fora da realidade virtual.

Transformação digital

Para Jorge Figueiredo, gerente de Empreendimentos Inovadores da Fundação Guamá, organização gestora do PCT Guamá, a sociedade contemporânea exige novas formas de se relacionar em um mundo digitalizado. A experiência virtual é uma forma de preservar e expandir a tradição do Círio de Nazaré. A iniciativa também serve como inspiração para outras empresas que atuam com inovação, mostrando que é possível criar soluções tecnológicas que também dialoguem com a cultura e as necessidades sociais.

“Projetos como esse mostram que é possível unir tradição e modernidade, criando soluções inovadoras que dialogam com a identidade amazônica. Além disso, iniciativas desse tipo colocam em evidência a capacidade do PCT Guamá de ser um ambiente propício para o desenvolvimento de tecnologias que geram impacto social e cultural, promovendo o crescimento das empresas residentes e contribuindo para a visibilidade do parque como um polo de inovação”, ressalta.

Serviço

Local: Casa de Cultura É Círio Outra Vez, localizada na Avenida Nazaré, 422. O espaço é aberto ao público entre os dias 9 e 11 de outubro.

Horário: 10h às 17h. A entrada é gratuita.

Para participar da experiência imersiva da Inteceleri, é necessário agendamento prévio pelo aplicativo “É Círio Outra Vez”, disponível na Google Play e App Store.

Referência em inovação na Amazônia

O PCT Guamá é uma iniciativa do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Técnica e Tecnológica (Sectet), que conta com a parceria da Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) e gestão da Fundação Guamá.

É o primeiro parque tecnológico a entrar em operação na região Norte do Brasil e tem como principal objetivo estimular a pesquisa aplicada e o empreendedorismo inovador e sustentável.

Situado em uma área de 72 hectares entre os campi das duas universidades, o PCT Guamá conta com mais de 30 empresas residentes (instaladas fisicamente no parque), mais de 60 associados (vinculadas ao parque, mas não fisicamente instaladas), 12 laboratórios de pesquisa e desenvolvimento de processos e produtos, com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e a Escola de Ensino Técnico do Estado do Pará (Eetepa) Dr. Celso Malcher, além de atuar como referência para o Centro de Inovação Aces Tapajós (Ciat), em Santarém, oeste do Estado.

Membro da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec), da Associação Internacional de Parques de Ciência e Áreas de Inovação (Iasp), o PCT Guamá faz parte do maior ecossistema de inovação do mundo.

Texto: Ayla Ferreira com supervisão de Sérgio Moraes

Fonte: Agência Pará/Foto: Sergio Moraes/Fundação Guamá