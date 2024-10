Vice de Kamala Harris diz que fez amizade com atiradores de escola

O candidato democrata a vice-presidente dos Estados Unidos e governador de Minnesota, Tim Walz, foi criticado por ter afirmado, no debate da última terça-feira (1°) contra o republicano JD Vance, que fez “amizade com atiradores de escola”, quando se referia a famílias de vítimas de massacres em unidades escolares.

– Olhe, eu sou um caçador. Tenho armas de fogo. A vice-presidente [Kamala Harris] também. Entendemos que a Segunda Emenda existe, mas a nossa primeira responsabilidade é resolver isso para os nossos filhos. Eu me reuni com os pais da [escola] Sandy Hook. Fiz amizade com atiradores de escola – disse Walz.

No massacre da escola Sandy Hook, ocorrido em 14 de dezembro de 2012, um jovem de 20 anos com distúrbios mentais atirou contra a própria mãe enquanto ela dormia e, em seguida, foi à sua antiga escola e matou 20 crianças e seis professores.

Vance, rival direto de Walz nas eleições de 5 de novembro, usou um comício nesta quarta (2) para juntar sua voz às críticas que esse comentário recebeu.

– Ele disse que é amigo de atiradores de escola. E esse foi provavelmente apenas o terceiro ou quarto comentário mais idiota que ele fez. Tenho que ser honesto, sinto-me um pouco mal pelo governador Walz, e a razão é que ele tem que defender o indefensável, o equilíbrio de Kamala Harris – disse em Auburn Hills, no importante estado de Michigan.

A campanha republicana foi além ao explorar a fala de Walz.

– De que diabos o governador Walz estava falando? O que exatamente ele quis dizer? Se ele se expressou mal, teve ampla oportunidade de oferecer esclarecimentos durante a parada para comer pizza após seu desempenho humilhante [no debate]. Só que ele não o fez – afirmaram os republicanos.

Walz, por sua vez, tentou se explicar nesta quarta, antes de um comício eleitoral em Harrisburg, na Pensilvânia. No evento, o democrata afirmou que, na declaração realizada no debate da última terça, ele na verdade queria dizer que tinha feito amizade com vítimas de atiradores de escolas.

*EFE

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/SARAH YENESEL