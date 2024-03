Tania Barbosa empossada como nova presidente da AABB

Reerguer o setor do esporte amador e incrementar projetos para trazer os associados frequentarem o clube. Estes são os planos da nova presidente da Associação Atlética do Banco do Brasil – AABB, Tânia Barbosa que foi empossada ontem, sexta-feira, 1º, às 18 horas. A solenidade aconteceu na sede campestre do Clube Mais Verde do Estado do Pará.

Era grande a expectativa da solenidade de posse da nova diretoria da AABB, através dos associados que lutaram e apoiaram a nova presidente, na expectativa que o clube volte a brilhar no cenário regional e nacional nas atividades esportivas, sociais e culturais.

Os associados fizeram um pacto antes das eleições caso houvesse a vitória de Tânia Barbosa, como aconteceu e eles vão contribuir no retorno de associados que pediram desligamento do clube, insatisfeitos com administração anterior.

“Vamos trabalhar com seriedade, visando, sobretudo, o retorno dos associados que pediram cancelamento e agora é a nova diretoria; temos muitos planos de trabalho que irão beneficiar os associados, espero que tenham paciência, que coisas virão no decorrer de nossa gestão, ou seja, dedicação, entusiasmo e seriedade, metas estas que não irão faltar da nossa diretoria sempre em prol dos associados”, disse Tânia Barbosa com respaldo do vice-presidente, Miguel Pinheiro Feitosa, além de Arnaldo Tôrres de Lemos (vice-presidente financeiro), Caleb Dias (vice-presidente de esportes) e Carlos Roberto Martins Ó de Almeida (presidente do Conselho Deliberativo).

Personalidades do eixo esportivo, empresarial e político prestigiaram o ato solene a convite dos novos dirigentes da agremiação bancária, e também de associados.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar