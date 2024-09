Tarcísio não comparece a jantar de Alexandre de Moraes

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), não foi ao jantar promovido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em seu apartamento, em São Paulo, na última sexta-feira (30).

O magistrado fez uma recepção para alguns colegas da Suprema Corte, ministros do governo Lula e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), logo após ele suspender a rede social X no Brasil.

O chefe do Executivo paulista disse a Moraes que não poderia comparecer. Segundo fontes da colunista Bela Megale, de O Globo, o governador teria declinado da proposta a fim de evitar polêmicas, já que o momento é conturbado.

O jantar seria uma comemoração intimista pela homenagem recebida do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), de acordo com a coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles.

Estiveram na residência de Moraes: Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, Jorge Messias (AGU), o vice-presidente da República e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin (PSB), além de Cristiano Zanin, Edson Fachin e Dias Toffoli.

Pacheco estava acompanhado do senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, cotado para assumir a presidência do Senado, substituindo Pacheco.

Fonte: Pleno news/ Foto: Marcelo S. Camargo/Governo do Estado de SP