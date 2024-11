Telemedicina em Neuropediatria amplia atendimento no Hospital Regional do Tapajós

“Não sabia mais a quem recorrer para ajudar minha filha”, conta Glauciane Rodrigues, de 32 anos, mãe da pequena Acsa Melinda, um ano e 11 meses. Depois de uma longa jornada em busca de respostas para o diagnóstico da menina, Glauciane viu uma nova oportunidade surgir bem mais próximo de casa: consultas com neuropediatras por telemedicina, diretamente do Hospital Regional do Tapajós (HRT). “A gente não tinha como sair da cidade, e esse atendimento é uma vitória para nós”, explica aliviada.

O serviço, que acaba de ser lançado em Itaituba, permitirá que 150 atendimentos mensais em neuropediatria sejam realizados via teleconsulta. Com o suporte de especialistas à distância, o programa visa alcançar pacientes que precisam de atendimento especializado. Glauciane, que chegou acompanhada da mãe, avó de Acsa, contou que a família se sentiu acolhida e confortável com o novo formato de atendimento. “A vó dela ficou bem à vontade na consulta. Foi muito bom para a Lara e para todos nós”, relata.

De acordo com Jefferson Barbosa, diretor-geral do Regional do Tapajós, a iniciativa representa um avanço importante na assistência especializada aos moradores do sudoeste do Pará. “A telemedicina em neuropediatria é um grande passo que só foi possível graças ao apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Agora, muitas famílias poderão ter o atendimento que precisam sem sair de suas cidades” , destaca Barbosa.

A expectativa é que o serviço de telemedicina em neuropediatria na unidade não apenas contribua para diagnósticos mais rápidos e precisos, mas também para melhorar a qualidade de vida dos pacientes e de suas famílias, promovendo a inclusão e o acesso à saúde para todos.

Administrado pelo Instituto Social Mais Saúde (ISMS), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), o Hospital Regional do Tapajós dispõe de 153 leitos de internação, incluindo 81 clínicos e cirúrgicos, 19 clínicos médicos, 20 de UTI adulto, 10 de UTI pediátrica, 10 de UTI neonatal, oito ginecológicos e obstétricos, e cinco leitos na Unidade de Cuidados Intermediários (UCI).

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação