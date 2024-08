Theatro da Paz celebra centenário de Puccini com 23ª edição do Festival de Ópera

Na próxima sexta-feira (9), o Theatro da Paz dá início à sua 23ª edição do Festival de Ópera, que se estenderá até 7 de setembro. Em homenagem ao centenário de Giacomo Puccini, o festival apresentará duas de suas óperas mais famosas: ‘La Bohème’ e ‘Gianni Schicchi’.”

A programação será aberta na sexta-feira (9), com um concerto de ‘La Bohème’, uma versão concertante da famosa ópera de Puccini, conhecida por suas melodias cativantes e drama intenso.

Nos dias 24 e 25 de agosto, o musical ‘O Príncipe do Egito’, adaptação da história bíblica de Moisés, promete uma experiência teatral única. No dia 4 de setembro, o Duo Azulay encantarà o público com um recital de piano, demonstrando maestria e sensibilidade.

Nos dias 3, 5 e 7 de setembro, a ópera cômica ‘Gianni Schicchi’ encerra o festival, demonstrando a genialidade de Puccini em uma trama repleta de humor e lirismo.

Calendário do XXII Festival de Ópera do Theatro da Paz

Concerto

La Bohème

09 de agosto de 2024



Musical

“O Príncipe do Egito”

24 e 25 de agosto de 2024



Recital de Piano

Duo Azulay

04 de setembro de 2024



Ópera

Gianni Schicchi

03, 05 e 07 de setembro de 2024



Serviço:

Abertura do XXIII Festival de Ópera do Theatro da Paz

09/08, às 20h

Entrada gratuita

Ingressos: somente no dia do concerto, pelo ticketfacil.com.br, às 9h, ou na bilheteria do Theatro, a partir das 18h. Apenas duas unidades por CPF.

Foto: David Alves / Ag Pará