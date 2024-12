Ministério da Saúde distribui 1,5 milhão de vacinas contra Covid

O Ministério da Saúde deve distribuir até esta terça-feira (10) um total de 1,5 milhão de doses de vacinas contra a Covid-19. O lote faz parte de uma remessa de 8 milhões de doses adquiridas pelo governo para manter os estoques do Sistema Único de Saúde (SUS) abastecidos por um semestre. O envio ocorre após diversos estados ficarem sem imunizantes em setembro.

As doses a serem entregues até esta terça são do imunizante produzido pelo Instituto Serum, da Índia, que será repassado pela primeira vez aos estados. A distribuição será feita para todas as unidades da federação e a vacina será aplicada em maiores de 12 anos.

Das 8 milhões de doses adquiridas, 5 milhões devem ser entregues até o fim deste mês. Desse número, por sua vez, 3 milhões de doses são de imunizantes do Serum e os outros 2 milhões são de vacinas da Pfizer. As duas farmacêuticas venceram um pregão que prevê a entrega de 69 milhões de vacinas durante os próximos dois anos.

Desde o início da vacinação contra a Covid-19, o Ministério da Saúde já perdeu no próprio estoque ao menos 58 milhões de vacinas contra a Covid-19. O número é relativo a doses que sequer foram distribuídas aos estados e municípios.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/ETIENNE LAURENT