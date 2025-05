Trânsito será alterado em trechos de Belém no período noturno a partir de hoje

A partir desta segunda-feira, 12, até o próximo dia 23 de maio, o trânsito em trechos da Avenida Visconde de Souza Franco e da Rua Manoel Barata, em Belém, sofrerá alterações com interdição total no período noturno, das 22h às 5h. A medida é necessária para o avanço das obras de saneamento da Sub-Bacia 4.1.1 do Una, que integram o pacote de investimentos estruturantes para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 30, que ocorrerá em novembro deste ano, na capital paraense.

Trechos interditados

As interdições ocorrerão nos seguintes pontos:

Avenida Visconde de Souza Franco, entre Avenida Senador Lemos e Rua Jerônimo Pimentel;

Rua Manoel Barata, entre Avenida Visconde de Souza Franco e Travessa Quintino Bocaiúva.

Durante esse período, a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) orienta os motoristas a utilizarem rotas alternativas, garantindo a fluidez do trânsito e a segurança de pedestres, ciclistas e condutores.

Obra de saneamento avança com 40% de execução

A intervenção faz parte da primeira etapa do saneamento da Sub-Bacia 4.1.1 do Una, que já alcança 40% de execução. A obra é executada pelo Governo do Pará, por meio da Seop, em parceria com o Governo Federal e com apoio da Itaipu Binacional.

A nova rede de coleta de esgoto que está sendo implantada na região vai beneficiar diretamente a população, ao evitar o descarte inadequado de resíduos e garantir tratamento adequado na Estação do Una, localizada na Rodovia Arthur Bernardes.

O projeto contempla:

7.600 metros de rede coletora de esgoto;

Aproximadamente 140 unidades de Poços de Visita (PV);

Cerca de 700 unidades de ramais domiciliares;

Demolição e recomposição de pavimento asfáltico;

Construção de uma estação elevatória e de um abrigo para gerador.

As obras fazem parte do compromisso do Governo do Pará em ampliar a infraestrutura urbana e assegurar mais qualidade de vida à população, com foco na sustentabilidade e na preparação da capital para a COP 30.

Fonte e imagem: Agência Pará