Tribunal mantém prisão de PM que jogou homem de ponte em SP

Nesta quinta-feira (5), o Tribunal de Justiça Militar (TJM) manteve a prisão preventiva do policial militar Luan Felipe Alves Pereira, detido após aparecer em um vídeo jogando um homem de uma ponte em São Paulo. A decisão foi do Juiz de Direito do Juízo Militar substituto Fabrício Alonso Martinez Della Paschoa.

O caso aconteceu na última segunda-feira (2), durante ação policial em Cidade Ademar, bairro da Zona Sul da capital paulista. Na gravação, o soldado apareceu segurando o homem pelas pernas e, na sequência, o jogando do alto da estrutura. No total, 13 PMs foram afastados de suas funções após o episódio. Todos estavam usando câmeras corporais, que gravaram o momento da abordagem.

A prisão foi mantida durante audiência de custódia. De acordo com o portal Metrópoles, o magistrado viu “fortes indícios” de que o PM cometeu crime de “lesão corporal dolosa”. Durante a audiência, Luan Felipe Alves Pereira chegou a chorar na frente do juiz.

A prisão foi pedida pela Corregedoria da Polícia Militar (PM) à Justiça Militar e o soldado foi levado para o presídio militar Romão Gomes, conhecido como Barro Branco, na Zona Norte da capital paulista.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Print de vídeo do YouTube