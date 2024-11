Trump escolhe Pam Bondi para chefiar Departamento de Justiça

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, escolheu nesta quinta-feira (21) a ex-procuradora-geral da Flórida Pam Bondi como secretária de Justiça em seu próximo governo, após o ex-congressista Matt Gaetz desistir da nomeação para esse posto, que também acumula a função de procurador-geral do país.

– Pam foi procuradora por quase 20 anos. Ela foi dura com criminosos violentos e tornou as ruas seguras para as famílias da Flórida – disse o futuro presidente americano em sua rede social, Truth Social.

Trump lembrou que, como primeira procuradora-geral da Flórida, cargo que ocupou de 2011 a 2019, Bondi “trabalhou para acabar com o tráfico de drogas mortais e reduzir a tragédia das mortes por overdose de fentanil que destruíram tantas famílias” nos Estados Unidos.

– Ela fez um trabalho tão incrível que eu a convidei para fazer parte de nossa Comissão sobre Abuso de Drogas e Opioides durante meu primeiro mandato (2017-2019). Salvamos muitas vidas! – acrescentou.

Trump reiterou que, “por muito tempo”, o Departamento de Justiça tem sido usado contra ele ou outros políticos do Partido Republicano, algo que ele disse que vai acabar.

– Pam reorientará o Departamento de Justiça para seu objetivo de combater o crime e tornar os Estados Unidos seguros novamente. Conheço Pam há muitos anos. Ela é inteligente e dura – disse.

*EFE

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/Chip Somodevilla/POOL