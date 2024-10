Jair Bolsonaro se pronuncia sobre as duras críticas de Malafaia

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fez um comentário sobre as duras críticas do pastor Silas Malafaia direcionadas a ele. O líder religioso criticou a postura do ex-presidente no primeiro turno das eleições, além de expor conversas privadas em entrevista a Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.

O líder conservador fez uso de uma metáfora para falar sobre o caso.

– Meu Posto Ipiranga não tem gasolina, só tem água – disse à coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles.

Na entrevista, Malafaia disse ter enviado mais de “mais de 30 mensagens duríssimas” para Bolsonaro. O ex-presidente, por sua vez, disse que ainda não respondeu.

Na capital paulista, à revelia do acordo firmado entre PL e Ricardo Nunes (MDB), Pablo Marçal (PRTB) concorreu à prefeitura com adesão significativa entre o eleitorado de Jair Bolsonaro, segundo pesquisas eleitorais. A principal crítica de Malafaia é o fato de, para ele, Bolsonaro não ter se dedicado de forma efusiva na campanha de Nunes.

– Que líder é esse? Sinal dúbio para o povo? Líder toma frente, líder dá a direção – disparou o pastor.

Fonte: Pleno News/Foto: Andre Ribeiro/Thenews2/Agência O Globo