Trump sobe o tom após Brics falar em substituir moeda americana

Em post na rede social Truth, o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, mandou um recado para os países do Brics. Disse que os EUA não ficarão parados diante da ideia do bloco de tentar substituir o dólar.

– Exigimos compromisso desses países de que não criarão uma nova moeda Brics, nem apoiarão nenhuma outra moeda para substituir o poderoso dólar americano ou enfrentarão tarifas de 100% e devem esperar dizer adeus à venda para a maravilhosa economia dos EUA. Eles podem encontrar outro otário! – escreveu Trump.

Republicano ressaltou que “não há chance de que os Brics substituam o dólar americano no comércio internacional, e qualquer país que tente deve dizer adeus à América”.

Se esse projeto do Brics for adiante, os países que formam o bloco econômico sofrerão consequência severas. O grupo é composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

O Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), instituição financeira criada pelos membros do Brics, é presidido por Dilma Rousseff.

*Com informações AE

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/ANGELA WEISS/POOL