Trump voltará a fazer comício na cidade onde sofreu atentado

Em uma postagem em seu perfil na rede social Truth nesta sexta-feira (26), o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump anunciou que voltará a Butler, na Pensilvânia, para um novo comício. No último dia 13 de julho, nessa mesma cidade, o candidato republicano à Casa Branca foi atingido por um tiro de fuzil disparado por Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, que foi morto logo após o ocorrido.

– Eu vou voltar para Butler, Pensilvânia, para um grande e belíssimo comício, honrando a alma do nosso amado herói dos bombeiros, Corey [Comperatore], e aqueles bravos patriotas feridos duas semanas atrás. Que dia será — lute, lute, lute! Fique atento para mais detalhes – escreveu Trump.

SOBRE O ATENTADO CONTRA TRUMP

O atentado contra o ex-presidente Donald Trump aconteceu no último dia 13 de julho quando ele discursava em Butler, no estado da Pensilvânia. Trump falava sobre a travessia na fronteira em evento de campanha na Pensilvânia, estado-chave nas eleições americanas, quando tiros começaram a ecoar. Ele colocou a mão na orelha e se jogou no chão.

Após uma breve pausa, Trump se levantou, rodeado por agentes uniformizados do Serviço Secreto. Com a orelha e parte do rosto sangrando, ele ergueu o punho enquanto era ovacionado pela multidão ao ser retirado do palco e levado para sua comitiva, que rapidamente deixou o local do comício. O autor dos disparos foi identificado como Thomas Crooks, de 20 anos, que foi morto logo após realizar os disparos.

O atentado contra o ex-presidente acabou resultando na morte do bombeiro Corey Comperatore, de 50 anos, que deixou duas filhas e a esposa. Dois homens ficaram feridos em razão do ocorrido, foram eles: David Dutch, de 57 anos, e James Copenhaver, de 74.

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/EPA/DAVID MAXWELL