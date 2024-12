Tuna Luso e Paysandu disputam o título paraense de futebol feminino de 2024

Uma final eletrizante promete ser o Campeonato Paraense de Futebol Feminino de 2024. Tuna Luso e Paysandu estão na pole para a conquista do título de campeão da temporada.

A decisão acontece nessa quinta-feira, 19, com a disputa da última rodada do quadrangular.



O Clube do Remo, campeão de 2023, está fora da briga. É o lanterna do grupo, com 5 pontos, junto com o Tiradentes que também não reúne mais chances de chegar ao caneco de campeão.



A Tuna Luso vem liderando o quadrangular com 9 pontos. O Paysandu soma 8. Um campeão será o campeão de 2024. O Paysandu ganhou seu campeonato no ano de 1986., aliás, foi tricampeão 1984/1985/ 1986. O Papão está em jejum há 38 anos.

A Tuna, por sua vez, foi bicampeã em 2013 e 2014, portanto, está há 10 anos sem ganhar o campeonato.



A Águia Guerreira do Souza, desde 2018 não participa do Parazão Feminino. Retornou nesta temporada e por conta da boa campanha sob comando do técnico Mercy Nunes já está garantida no Série A3 do Campeonato Brasileiro de 2025

A rodada decisiva será no complexo do Ceju com os jogos começando às 15h30. No campo 1 jogam Tiradentes e Tuna Luso. No campo 2 o clássico Clube do Remo x Paysandu. No jogo de ida, aconteceu o empate de 0 a 0.



A Tuna Luso precisa vencer o Tiradentes para ser campeã, sem depender do resultado do Re-Pa.

O Papão necessita ganhar do Leão e torcer pelo tropeço [empate ou derrota] da Tuna diante do Tigre.

Por (Colaborou Braz Chucre/Ronabar)

Imagem: Divulgação