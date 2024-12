StartUp Pará: Evento conecta startups a investidores e oportunidades de crédito

Na manhã do dia 17 de dezembro, o Parque de Ciência e Tecnologia Guamá foi palco do evento “Linhas de Crédito e Captação de Recursos para Startups”, uma iniciativa da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (SECTET), por meio do Programa StartUP Pará.

O encontro reuniu representantes do Banco do Estado do Pará (BANPARÁ), Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e AMZ Venture Capital que também financia projetos inovadores na Amazônia. A abordagem do encontro foi sobre financiamento e linhas de credito e contou com a presença de empreendedores do ecossistema de inovação do Pará.

A diretora do Programa StartUP Pará, Maria Trindade, destacou a importância de ações que conectem startups a oportunidades de financiamento. “Facilitar o acesso ao crédito e atrair investimentos são etapas fundamentais para impulsionar as startups e fortalecer a inovação no estado. O evento não apenas aproxima as empresas de instituições financiadoras, mas também fortalece o ambiente de negócios local” afirmou.

A programação incluiu palestras, painéis e a presença de investidores estratégicos, abordando mecanismos para captação de recursos e parcerias essenciais para o desenvolvimento das startups.

No Brasil, a falta de conhecimento sobre linhas de crédito e a burocracia no acesso aos recursos dificultam a sobrevivência de micro e pequenos negócios. De acordo com o Sebrae, apenas três em cada dez empresários que buscaram empréstimos em julho de 2023 conseguiram obter crédito junto às instituições financeiras. A Confederação Nacional do Comércio (CNC) aponta que a falta de garantias e de informações estruturadas sobre o desempenho das empresas também contribui para a desconfiança dos bancos na hora de conceder empréstimos.

O empreendedor José Carlos Rodrigues, fundador da startup Amazon Croc, conta que seu projeto é pioneiro na mecanização da produção de farinha de tapioca. Ele ressaltou como o evento impacta diretamente no seu crescimento e do setor: “No meu empreendimento buscamos recursos para democratizar o maquinário que possui um valor elevado. A obtenção de crédito e a captação de recursos são desafios recorrentes. Iniciativas como essa permitem que a gente conheça novas oportunidades e crie conexões valiosas com instituições interessadas em inovação” diz o empresário.

Para superar esses desafios, especialistas recomendam que os empreendedores busquem capacitação em gestão financeira e conheçam as opções de crédito disponíveis no mercado. A digitalização de processos e a adoção de tecnologias, como o open banking, podem facilitar o acesso ao crédito ao aumentar a transparência das informações. Alternativas como investidores-anjo, aceleradoras, crowdfunding e empréstimos coletivos também são estratégias viáveis para fortalecer e impulsionar os negócios.

Sandro Monteiro, empreendedor e participante do evento, acredita que o evento amplia os conhecimentos sobre como e onde procurar uma maneira de financiamento de produtos e serviços. “Minha Startup é focada em uma plataforma de educação. Criamos a Educaflix. Queremos democratizar a educação através de plataforma de stream. A troca de experiências com outras startups e o contato direto com instituições como BANPARÁ e FINEP nos mostram caminhos reais para financiar nossas soluções e expandir o negócio”, diz o empreendedor.

O evento faz parte das estratégias do Programa StartUP Pará, que visam fomentar o empreendedorismo e a inovação no estado, além de prospectar parcerias com instituições financiadoras e promover a inserção das startups locais em polos nacionais e internacionais de inovação.

