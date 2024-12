Governo do Pará entrega mais de 400 títulos de terra em Santa Izabel do Pará

“Hoje eu vim realizar um sonho de poder ter o título da nossa terra que é tão sonhado e tão batalhado por muitos. Eu agradeço a Deus e hoje, todos aqui, estão realizando sonhos de ter a garantia que a terra realmente é nossa. Agradeço a Deus e também ao governo do Pará e a prefeitura”, disse dona Benedita Ramos, uma das beneficiadas em ação do governo estadual ontem, terça-feira, 17, em Santa Izabel do Pará.

A vice-governadora Hana Tuma, em agenda no município, entregou 405 títulos de terra para famílias no município, beneficio concedido pelo Governo do Pará, por meio do Instituto de Terras (Iterpa).

“Quero dizer para vocês que, a partir de hoje, poderão colocar a cabeça no travesseiro e dizer que esse título é seu e ninguém tira. O patrimônio de vocês aumentou e muito com este título. Agradecer a cada um por acreditar na gente que esse dia chegaria”, ressaltou a vice-governadora.

A concessão de títulos definitivos de terra busca promover a política de regularização fundiária estadual, assegurando o direito de propriedade rural e urbana, com mais segurança jurídica.

De acordo com os dados do Iterpa, somente em 2024, foram entregues 12.250 títulos de terra em 16 municípios paraenses, sendo a maior feita no município de Ananindeua, onde mais de 3 mil pessoas, sendo 80% delas mulheres, dos bairros da Guanabara, Jadelândia II e Paar receberam seus documentos.

O presidente do Iterpa, Bruno Kono, destaca que em Santa Izabel “foram distribuídos 405 títulos de terras, mas, quando colocamos em número de pessoas, a gente passa de 1.600 pessoas beneficiadas que passam a ter proteção de seus lares e das propriedades. Ou seja, você passa a ter segurança jurídica”, explicou o gestor.

O Iterpa segue investindo em inovação e tecnologia da sede para o campo, por meio da ferramenta do Sicarf (sistema tecnológico voltado para cadastrar, informar e regularizar terras) para o avanço nos resultados. O sistema garante agilidade aos serviços de vistoria agronômica e georreferenciamento em um processo que passou a ser 100% digital.

O trabalho contribui para combater a violência no campo, o desmatamento ilegal e a grilagem, promovendo o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida das pessoas que residem e trabalham na zona rural.

O gestor municipal de Santa Izabel, Eduardo Watanabe, falou da importante aliança entre as esferas estadual e municipal para o fortalecimento do Pará. “Esse trabalho permanente do governo do estado e municipal faz a diferença e não foi diferente no município de Santa Izabel. Trabalhamos ao longo dos últimos 8 anos e, neste ano em especial, conseguimos alavancar, ainda mais serviços para a nossa cidade com pavimentação asfáltica, entrega do parque ecológico, entre outras obras importantes”, pontuou o prefeito.

Imagem: Agência Pará de Notícias