Tuna Luso entrega materiais esportivos da parceria com o CBC

A Tuna Luso Brasileira deu um passo à frente dos clubes paraenses filiados ao Comitê Brasileiro de Clubes – CBC. Como clube filiado primário desde 2022, a Cruz de Malta recebeu recursos da entidade para aquisição de materiais esportivos exclusivamente para os esportes olímpicos, tendo como principal objetivo a formação de atletas olímpicos.

A solenidade ocorreu no sábado, 17, na sede campestre da “Águia” conduzida pela presidente Graciete Maués. Ela, emocionada, ressaltou a grande dedicação e seriedade do trabalho do presidente do Sindiclubes, Salatiel Campos, para a implantação do projeto Tuna no CBC e a conquista desses materiais para Lusa, destinados para os esportes náuticos, natação e voleibol.

“Não foi fácil e devemos agradecer os esforços de Salatiel Campos, que foi o grande mentor para chegarmos nesse patamar como primeiro clube a receber em parceria com o CBC os materiais para três modalidades praticadas pelos valorosos atletas da Tuna Luso Brasileira”, disse Graciete.

Já o diretor de esportes olímpicos, Edson Ary Fontes, destacou a importância da colaboração de Salatiel Campos na coordenação do projeto Tuna no CBC, que ajudou a conquistar os materiais para três modalidades olímpicas praticadas pelos atletas da Cruz de Malta.

“Daqui pra frente vamos trabalhar fortes juntos aos nossos treinadores e atletas para chegarmos às vitórias no futuro, sobretudo, nas competições elaboradas pelas Confederações, pois, dedicação e apoio não nos faltará nessa caminhada vitoriosa”, disse Edson Ary sorridente com recebimento dos materiais do CBC.

Encerrando a solenidade, falou o vice-presidente da Tuna, Mitoniel Sobral. Ele homologou todas palavras Graciete e Edson Ary relacionadas ao presidente do Sindiclubes, Salatiel Campos. Ofir Nobre, diretor do Sindiclubes, prestigiou a solenidade e destacou a importância dos clubes se filiarem ao CBC, referindo o recebimento dos materiais adquiridos em parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes- CBC.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar