Eleições 2024: candidaturas duplas contrariam tese de polarização

Apesar de o embate entre direita e esquerda ser o mais esperado nas eleições, na prática, a maioria das brigas nas candidaturas duplas (83% das vezes) envolve, pelo menos, um partido de direita. A análise faz parte de um estudo do Inesc (Instituto de Estudos Socioeconômicos), com base nos dados do Tribunal Superior Eleitoral, divulgado nesta semana. O confronto direto entre partidos de direita e esquerda ocorrerão em 23% das disputas eleitorais (644 municípios). Veja tabela abaixo:

Tabela 01: Comparativo das disputas de candidaturas duplas por espectro ideológico (em 2020 e 2024)

O estudo também revela que a maior parte das disputas nas candidaturas duplas acontece entre um partido de centro e um partido de direita, em número maior do que foi registrado em 2020.

Para classificar o espectro ideológico dos partidos, o Inesc utilizou uma classificação adaptada da categorização feita por Sardinha e Costa[1], publicada no Congresso em Foco, em 2019. Como, desde então, houve a fusão e a criação de novos partidos políticos, as legendas foram classificadas em relação à sua ideologia da seguinte maneira:

Centro: Avante, MDB, PSDB e Solidariedade; Direita: Agir, DC, NOVO, PL, PMB, PODE, PP, PRD, PRTB, PSD, Republicanos e União; Esquerda: Cidadania, Mobiliza, PCB, PCdoB, PCO, PDT, PSB, PSOL, PSTU, PT, PV, Rede e UP.

Considerando, portanto, essa classificação, o gráfico abaixo apresenta a distribuição por espectro ideológico entre as candidaturas duplas:

HOMENS E BRANCOS

Em relação ao gênero das candidaturas duplas que ocorrerão nas eleições municipais de 2024, apenas 2,4% das disputas (ou 66 municípios) vão acontecer entre duas mulheres; 72,2% (1.996 municípios) vão ser entre homens; e 25,5% (704 municípios) serão entre um homem e uma mulher.

Quanto à raça, nos municípios com apenas 2 candidatos, 60% dos candidatos têm a raça declarada branca; 35%, parda; 2,7%, preta; 0,2%, amarela; e 0,2, indígena. A análise apurou ainda que 43,67% (1.208) desses municípios terão as prefeituras disputadas apenas entre duas pessoas brancas.

Candidaturas duplas por cor/raça nas eleições de 2020 e 2024:

“O cenário de candidaturas continua representando um alerta para a representatividade e a democracia. Ainda há uma prevalência expressiva de homens, especialmente brancos, com o destaque para a predominância de candidaturas ligadas ao espectro ideológico de direita”, observa Carmela.

Os dados do estudo foram tratados a partir do banco de candidaturas disponibilizado pelo TSE, coletados às 12:31:42 do dia 16 de agosto de 2024. O tratamento consistiu na retirada de candidaturas duplicadas e aquelas que já se sabe não estarem válidas, ou seja, aquelas que não estão indicadas com situação de falecimento, renúncia, pedidos não conhecidos, indeferidas e canceladas.

Fonte: Agência Pauta Social/Imagem: Divulgação