Pará Clube homenageia Lucivaldo de Lima como “Pai do Ano”

Os dirigentes do Pará Clube homenagearam o associado Lucivaldo Pantoja de Lima como “Pai do Ano”. A programação festiva ocorreu no último domingo, 18, na sede campestre do clube da travessa Lomas Valentinas, com a presença de associados, convidados e familiares do homenageado.

A solenidade começou com a palavra do diretor de sede campestre, Mirael Morais. Ele representou o presidente da Comissão Administrativa, advogado Villar Júnior, saudando em nome da diretoria o homenageado que fez por merecer todas as honras. Ele frequenta o clube há anos ao lado de seus familiares.

Depois foi a vez do cerimonialista Neto elogiar o “Pai do Ano”, ressaltando a escolha certa pela diretoria do Pará Clube em proporcionar a Lucivaldo de Lima o momento de grande felicidade, ele que faz parte do quadro social há muitos anos.

Este ano, a diretoria do Pará Clube presenteou o homenageado de modo diferente, que agradou a todos os presentes, sobretudo, Lucivaldo de Lima, que ganhou pela homenagem o tanque de gasolina totalmente cheio. Emocionado, ele agradeceu a diretoria e salientou sua simpatia pelo clube há muito tempo, e se colocou à disposição da Comissão Administrativa em contribuir com entusiasmo. Com a homenagem pelo clube que tanto gostou ao lado de seus familiares ele parabenizou todos integrantes da Comissão Administrativa que trabalham com seriedade e competência objetivando alavancar todos setores do clube no cenário local e também nacionalmente, relembrando grandes momentos nas décadas de 70, 80 e 90.

Prestigiaram a solenidade os diretores Mirael Moraes, Philipe Salvatti, Odivaldo Leão, Deodoro Braga e Aluísio Alves, além dos familiares do homenageado: Rejane Moura de Lima (esposa), Luiza Pantoja de Lima (mãe do homenageado) e Bernardo Emanuel Moura de Lima (filho). Logo após o encerramento do ato solene começou o show musical comandado pelos vocalistas Betinho Sousa, Nívea e Magno, que trouxeram momentos inesquecíveis para os associados e convidados com variado repertório musical.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar