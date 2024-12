Uepa entrega mural artístico no Campus XXII em Ananindeua nesta sexta-feira (13)

Para celebrar o primeiro ano de existência do campus XXII da Universidade do Estado do Pará, em Ananindeua, será realizada a entrega de uma experiência de arte urbana, na próxima sexta-feira, 13, às 9h. A ação artística contou com a participação de 32 alunos, professores e da coordenadora Camila Claíde Souza do Vale, na atividade de pintura da parte externa do muro do campus, com 114 metros lineares, por dois metros de altura, em uma área total de 228m².

A Uepa também convidou o artista Cleber Luiz da Silva Carvalho, do ateliê Arte Grafite, para liderar a pintura de um mural artístico, cujo tema central é a COP 30, com ênfase na cultura paraense, principalmente no Círio de Nazaré e no combate à violência contra as mulheres. Por causa da atenção ao enfrentamento desse tipo de violência, a programação contará com a participação da delegada da Casa da Mulher Brasileira, Andreyza Jesus Dias Teixeira Chaves.

De acordo com a coordenadora do campus, o objetivo visa integrar elementos da arte urbana com a conscientização sobre questões ambientais, culturais e sociais de relevância para a comunidade. “Será um momento especial para celebrarmos as conquistas alcançadas neste primeiro ano, reforçando o compromisso da nossa instituição com a educação, a pesquisa e a extensão”, explica a coordenadora.

A ideia que moveu a iniciativa, também levou em consideração a possibilidade dos alunos participantes poderem deixar registradas, no muro do campus, as suas visões sobre a realidade, expressas como contribuição artística. Além dos integrantes da comunidade interna, o momento de inauguração do mural contará com a participação do reitor, professor Clay Anderson Nunes Chagas, da vice-reitora Ilma Pastana e de pró-reitores da instituição.

