União Brasil confirma Caiado como pré-candidato à Presidência

O União Brasil confirmou nesta quarta-feira (6) que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, é pré-candidato à Presidência do país para as eleições de 2026. A declaração foi dada por lideranças da sigla que estava no evento Prefeito de Sucesso, organizado para os prefeitos eleitos e reeleitos do partido.

O presidente do União Brasil, Antônio Rueda, declarou que Caiado “tem muitas condições” para assumir o posto, pois fica longe de assuntos extremos.

– O Caiado é um pré-candidato, é um cara muito importante para o partido é um personagem nacional. Ele tem todos os predicados e tem muitas condições. Mas como eu digo, ficando longe desses extremos. Na medida que ele conseguir ficar longe desses extremos e entrega ele tem de mais. Porque ele foi o governador mais bem avaliado no Brasil por diversas vezes. Então assim, todos os predicados ele tem – afirmou.

O senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) também comentou sobre a indicação do governador goiano. Para ele, Caiado é “um excelente nome” e seu partido tem condições de ocupar espaços na direita.

O prefeito reeleito de Salvador, na Bahia, Bruno Reis, destacou a forma como Caiado atua na segurança pública e disse que hoje ele é “um dos principais nomes da oposição”. As informações são do Poder360.

Fonte: Pleno News/Foto: José Cruz/Agência Brasil