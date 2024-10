Vacinação Antirrábica e Feira de Adoção acontecerá neste próximo sábado (5) em Belém

No próximo sábado (5), será realizado em Belém, uma ação de vacinação antirrábica, durante a 97ª edição da Feira de Adoção de Cães e Gatos, no horário das 9h às 13h, no estacionamento do Parque Shopping. Os animais que estarão disponíveis para adoções estão devidamente castrados, vermifugados, microchipados e vacinados contra a raiva.

Para adotar um animal o interessado deve ter a partir de 18 anos, apresentar documento de identidade, comprovante de residência e passar por uma rápida entrevista. A equipe da Unidade de Vigilância de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) estará no local dando todas as orientações sobre os cuidados com os pets e sobre a guarda responsável.

Prevenção contra a raiva: vacine seu pet! A raiva é uma doença grave que pode ser fatal para animais e humanos. A UVZ oferece vacinação gratuita para cães e gatos a partir de 3 meses. Não deixe de proteger seu amigo de quatro patas e sua família.

A raiva é 100% fatal. Proteja seu pet e sua família! A vacinação gratuita na UVZ é a melhor forma de prevenir essa doença. Vacine seu cão ou gato anualmente e garanta a segurança de todos. Ligue: (91) 8585-8322, (91) 32514311 ou (91) 3251-4310.

Belém está livre da raiva há anos! A Sesma confirma que não há casos de raiva em cães, gatos ou humanos na cidade desde 1987.”

Foto Reprodução: Ag. Belém