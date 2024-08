Vale promove evento na Estação das Docas, em Belém, com foco em inovação

Com o objetivo de debater e difundir a importância da inovação para a indústria e a sociedade, a Vale promove, em Belém, o Summit de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Após duas edições em Minas Gerais, a terceira edição do evento pretende contribuir com o fortalecimento do ecossistema de inovação da capital paraense, reunindo convidados renomados do setor de inovação, universidades, startups, instituições parceiras e empregados da empresa. A programação, voltada para empregados da empresa e convidados, seguirá de 27 até 29 de agosto, na Estação das Docas.

Em todo o mundo, a inovação é uma das responsáveis por trazer ideias e soluções importantes para desafios em diferentes temáticas e setores, como, por exemplo, soluções de descarbonização para a indústria. Durante o evento, que tem como o tema “Conectando ideias, transformando o amanhã”, serão apresentados cases voltados para o combate às mudanças climáticas, Gestão de Ativos, Ecoshipping, Qualidade de Produtos, Estruturas Geotécnicas, Saúde e Segurança, Sustentabilidade e Exploração Mineral. As soluções inovadoras foram desenvolvidas por empregados da empresa em colaboração com parceiros e convidados como universidades e startups.

“A cultura da inovação é essencial para promover a criatividade e o pensamento fora do comum, o que permite a adaptação às mudanças do mercado e às necessidades dos clientes e do mundo, mantendo-se competitivo. A realização de eventos como este é de grande importância, pois promove a interação entre equipes, áreas e instituições para a construção de soluções inovadoras fundamentais para mercados, negócios e que também contribuem para o compartilhamento de valor com a sociedade”, afirma Rafael Bittar, vicepresidente executivo Técnico da Vale, responsável pela estratégia de Inovação da mineradora.

REFERÊNCIA

O Summit trará ao Brasil a palestrante Ariel Furst, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), dos Estados Unidos, uma das universidades mais renomadas do mundo em inovação. Sua pesquisa concentra-se no desenvolvimento de tecnologias para melhorar a saúde humana e ambiental, utilizando biomoléculas e eletroquímica. A pesquisadora também é referência no aumento da participação feminina na ciência, tecnologia, engenharia e matemática.

Essa diversidade estará em pauta no evento, no dia 28. Dentro da programação, uma roda de conversa sobre “Mulheres na Inovação” contará com a presença de Fabíola Murta (Head de Inovação na ArcelorMittal), Priscila Freitas (Head de Inovação na Nestlé), Virgínia Ciminelli (UFMG e ABC) e representantes da mineradora.

“Este encontro será uma oportunidade para discutir o papel fundamental das mulheres no ecossistema de inovação, destacando suas contribuições e os desafios enfrentados nesse campo. Com a participação de líderes e especialistas, a roda de conversa promete ser um espaço inspirador para compartilhar experiências, promover a diversidade e estimular novas ideias que impulsionem a inovação no Brasil e no mundo”, afirma Crisley Pacheco, gerente de Ecossistemas de Inovação da Vale.

A programação contará ainda com a criatividade da cultura local e o talento de artistas paraenses como a cantora e apresentadora Júlia Passos.

INOVAÇÃO NA VALE

A Vale conquistou, pelo terceiro ano consecutivo, o primeiro lugar do Prêmio Valor Inovação 2024 como a empresa mais inovadora do setor de Mineração, Metalurgia e Siderurgia do Brasil. A inovação esta permeada em toda a Vale e em vários níveis e tem sido essencial para transformar a mineração em uma atividade cada vez mais eficiente, sustentável e segura. São cerca de 800 pessoas dedicadas ao tema na empresa no Brasil e 365 projetos no portfólio de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I).

A mineradora conta, ainda, com seis centros de pesquisa próprios responsáveis por desenvolver e aplicar novas tecnologias e soluções sustentáveis e que exploram mecanismos para preservar a biodiversidade brasileira e desenvolvem estudos para áreas preservadas e agroflorestais. Entre eles está o Instituto Tecnológico Vale – Desenvolvimento Sustentável (ITV-DS), com sede em Belém.

Imagem: Divulgação