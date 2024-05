Vencedor do BBB24 usou dinheiro das doações para ir ao RS

O vencedor do Big Brother Brasil 24, Davi Brito, confessou em entrevista que pediu doações para ir ao Rio Grande do Sul por não ter condições de viajar sozinho. O futuro estudante de Medicina ainda não recebeu os R$ 2,92 milhões do prêmio do reality show.

– Inicialmente, pedi Pix para as pessoas porque realmente ainda não tinha condições financeiras de ir para o Rio Grande do Sul com os meus próprios meios. Mas consegui uma boa arrecadação – disse ele ao jornal O Globo.

E continuou:

– Consegui ajudar muitas pessoas, fornecendo alimentação, água mineral e outros suprimentos necessários para que não passassem fome ou necessidade. Distribuí colchões, alimentação, água mineral. Fizemos compras para ajudar as bases e unidades de saúde que estavam precisando.

Durante quatro dias, Davi ficou hospedado em um hospital na cidade de Canoas, onde testemunhou de perto a devastação causada pelas inundações.

Davi descreveu a experiência como impactante, ressaltando a tristeza de ver a cidade submersa, os bens das pessoas perdidos e a população sem saber para onde ir ou o que fazer. Em suas palavras, a visão das pessoas clamando por socorro foi uma das mais marcantes durante seu período de ajuda.

Fonte: Pleno news/Foto: Instagram @daviooficialll