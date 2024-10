Vice-governadora destaca importância do setor de supermercados para geração de emprego e renda na abertura da Super Norte

A vice-governadora Hana Ghassan participou da abertura da 25ª Convenção de Supermercados e Fornecedores da Região Norte (SuperNorte 2024) nesta quarta-feira, 9 de outubro, no Hangar Convenções & Feiras da Amazônia, em Belém. A edição de 2024 reúne expositores, palestras técnicas e másters com foco nas tendências de mercado. O tema desta edição, que vai até o dia 11, é “Supermercado em transformação”.

A expectativa é de que a feira, promovida pela Associação Paraense de Supermercados (Aspas), movimente e fomente negócios em todo o Pará, com a presença de mais de 70 expositores que trazem produtos, serviços e tecnologias voltadas para o varejo e o autosserviço.

Além das oportunidades de negócios, a SuperNorte 2024 contará com uma programação diversificada de palestras e painéis, abordando temas como sustentabilidade, a relação entre supermercados e gastronomia paraense, e os impactos da Reforma Tributária. A programação também trará grandes nomes do varejo e da economia para compartilhar suas experiências e estratégias com os participantes.

“A gente fica muito feliz e parabeniza a Aspas pela realização da 25ª SuperNorte, evento dos mais importantes. Este ano, ele também vai abordar sustentabilidade e reforma tributária, temas importantes e relevantes desse setor econômico, que é um dos grandes geradores de emprego e também de renda do nosso estado”, reconheceu a vice-governadora.

Presidente da Aspas, Jorge Portugal lembrou que o setor supermercadista gera em torno de 75 mil empregos diretos e mais de 220 mil empregos indiretos, representando 8% do Produto Interno Bruto (PIB ) do Pará.

“É orgulho para nós poder contar com o apoio do governo do estado sempre e fazermos uma feira como essa. São 25 anos de sucesso realmente, então é um momento muito importante para nós que somos do setor. A nossa expectativa é de 30 mil visitantes e geração de mais de R$ 20 milhões em negócios nos três dias de feira”, antecipou.

Presente ao evento de abertura, o ministro do Turismo, Celso Sabino, destacou que o Pará sempre esteve na vanguarda do setor supermercadista no Brasil.

“Uma programação como essa ajuda também o turismo, porque estamos recebendo muita gente aqui que veio de Santa Catarina, que veio do Rio Grande do Sul. E justo nas proximidades do Círio, que já traz um enorme movimento turístico. É uma oportunidade ímpar para que integrantes do setor, fornecedores, consumidores e proprietários de supermercado ou do comércio, o varejo como um todo”, avaliou.

A feira estará aberta para visitação das 18h às 23h, nos três dias de evento. Para participar é necessário fazer a inscrição no site da Aspas ou diretamente no local. O valor da inscrição é R$ 120 e garante acesso a toda a programação.

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cruz/Ag Pará