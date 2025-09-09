Vídeo: teto de cinema desaba durante sessão de filme de terror

Apesar do susto, não houve feridos no incidente. A sessão foi imediatamente encerrada e, como forma de compensação, o público recebeu vouchers de cortesia.

Na última sexta-feira (5), uma sessão do filme “Invocação do Mal 4” em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, se tornou ainda mais assustadora. Parte do teto da Sala 8 do cinema do Shopping Paulista North Way desabou, causando pânico entre os espectadores.

Apesar do susto, a boa notícia é que ninguém se feriu. A sessão foi imediatamente suspensa e, como pedido de desculpas, a administração do cinema distribuiu vouchers de cortesia para os clientes afetados.

Em nota, a empresa responsável pelo cinema informou que a sala foi fechada para reparos e avaliações. Nas redes sociais, o incidente virou assunto, com muitos internautas encarando a situação com bom humor. “Teto do cinema caiu quando tava vendo invocação do mal 4. Podia ter sido em qualquer filme vei tinha que ser de terror? Pelo menos ganhei ingresso de graça”, brincou um usuário.

