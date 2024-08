Viseu realiza maior convenção da região do Salgado

Foi realizada na manhã do último domingo, 04, no Ginásio do Mangueirão, em Viseu, no nordeste do Pará, a convenção municipal do Partido Progressistas (PP), que homologou as pré-candidaturas de Cristiano Vale (PP) e Mauro da Serra (MDB), a prefeito e vice-prefeito, respectivamente. O evento foi considerado como a maior convenção da Região do Salgado paraense e reuniu milhares de apoiadores, autoridades e a população do município. A coligação é formada ainda pelos partidos PL, Avante, PT, União Brasil, Podemos e Republicanos.

Em seu discurso, o prefeito Cristiano Vale, pré-candidato à reeleição, manifestou a alegria pelo grande apoio recebido. E ratificou o compromisso de continuar promovendo o desenvolvimento no município.

“Eu venho aqui reafirmar o mesmo compromisso, como fiz em 2008, em 2012 e em 2023, pra honrar o povo de Viseu, pra honrar o nosso município e continuar avançando nas transformações que tanto nossa cidade precisa”, disse o gestor.

O ministro das Cidades, Jader Filho, enfatizou o apoio do governo federal e estadual à candidatura de Cristiano Vale.

“Se alguém ainda tinha alguma dúvida, estamos aqui pra demonstrar nosso apoio à candidatura do Cristiano porque acreditamos no seu compromisso com Viseu”, enfatizou o ministro.

Estiveram presentes ao evento os deputados estaduais Lu Ogawa e Iran Lima, o ex-prefeito Isaías Neto, Renato Oliveira, a primeira-dama Lígia Vale, dentre outros.

Imagens: Divulgação