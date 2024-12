VrdeBank aposta em conexão regional e sustentabilidade na Feira Pará Negócios 2024

O VrdeBank, banco digital nascido em Belém, participou da 11ª Feira Pará Negócios para destacar seu compromisso com o fortalecimento da economia local e a sustentabilidade. O evento, realizado entre 29 de novembro e 1º de dezembro no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, reuniu 250 expositores e atraiu quase 30 mil visitantes.

No estande do banco, o público encontrou soluções financeiras completas para empresas e pessoas físicas, incluindo contas PJ, crédito especializado e ferramentas para gestão financeira. Além disso, o banco apresenta o “Verdinho”, seu programa de pontos, previsto para ser lançado no primeiro trimestre de 2025, que promete beneficiar tanto consumidores quanto empreendedores regionais.

Para Renan Malcher, CEO do VrdeBank, a presença na feira é estratégica. “Participar da Pará Negócios é uma oportunidade única para reforçar nosso papel como um banco conectado com as necessidades locais. Queremos mostrar que inovação financeira pode andar de mãos dadas com proximidade e sustentabilidade. Nossos serviços foram pensados para transformar a forma como empresas e pessoas interagem com o dinheiro, sem perder o foco na Amazônia e na economia regional.”

Com um estande dinâmico, o VrdeBank contou com um jogo interativo, brindes e informativos de materiais recicláveis.

“O VrdeBank é um banco da região, que entende a realidade de seus clientes. Isso faz toda a diferença, principalmente para os pequenos e médios empreendedores que precisam de crédito acessível e suporte próximo para crescerem”, afirma Rafael Carvalho, Diretor Comercial do VrdeBank.

Entre os destaques do portfólio estavam ferramentas como emissão de boletos, gestão de folha de pagamento e benefícios exclusivos que fortalecem a economia regional.

SUSTENTABILIDADE

Com o tema “Bioeconomia e Desenvolvimento Sustentável”, a Feira Pará Negócios promoveu debates essenciais para a Amazônia. Por isso, o VrdeBank reforça que seu compromisso vai além das finanças, abraçando práticas sustentáveis e inovadoras.

“Acreditamos que o futuro da Amazônia depende de escolhas responsáveis feitas agora. Queremos ser protagonistas nesse processo, unindo economia, tecnologia e preservação ambiental em um só ecossistema financeiro”, destaca Malcher.

Imagens: Divulgação