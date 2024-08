Atriz fala sobre cura do câncer e conta que não tem mais religião

Nesta quarta-feira (21), a atriz Heloísa Périssé falou sobre idade, religião e luta contra o câncer, entre outros assuntos. Ela deu declarações durante entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil.

– Eu sempre fui uma pessoa muito religiosa, você sabe disso. Eu tenho uma igreja na minha casa. Mas não sou religiosa pelo lado do dogma, deixo isso bem claro; sou pelo lado do religare, entendeu. Tanto é que hoje, aos 57 anos, eu não tenho mais religião. Deixo isso bem claro. Eu tenho fé. E são coisas que Deus me revelou outro dia: a diferença entre desejo e fé. Desejo a gente deseja, mas a fé, realmente, move montanhas. Seja uma montanha física ou seja uma montanha de algo que você queira remover em você. E a fé te põe num lugar… é um lugar muito especial – falou.

