VrdeBank: Novo banco digital é lançado em Belém

O VrdeBank, novo banco digital da Amazônia, foi lançado ontem, quarta-feira, 16, com a proposta de transformar a forma como os paraenses gerenciam suas finanças. O evento de lançamento foi no VrdeHub, sede do banco e centro de tecnologia e inovação, localizado no bairro do Reduto, em Belém, com a presença de empresários e representantes do setor financeiro.

“Quando o VrdeBank era apenas um sonho, fui chamado de louco por querer criar um banco privado feito com pessoas e para pessoas da nossa região. Mas acredito que nossa gente quer crescer, quer trabalhar e desenvolver junto, em comunidade. Por isso, hoje entregamos para Belém a primeira fase deste banco que já chega com o compromisso de estar ao lado do mercado local, auxiliando e entregando melhores oportunidades para os empreendedores nortistas”, disse Renan Malcher, CEO do VrdeBank, na cerimônia de apresentação.

Durante o evento, os convidados conheceram as funcionalidades iniciais do banco, interagiram com os fundadores e a equipe de desenvolvimento, e discutiram sobre inovação financeira e inclusão digital. Para Márcio Baena Braga, sócio fundador da Ação Brasil XP Investimentos, a novidade tem tudo para aquecer o mercado paraense.

“É muito importante a gente ter o desenvolvimento do mercado de capitais aqui na Região Norte, longe do centro financeiro do país, com pouca disponibilidade de tecnologia, profissionais e acesso ao mercado de capitais. Quando a gente tem um banco novo operando no mercado, facilitando crédito e investimentos, isso faz com que a sociedade se torne mais rica. Então, ter um serviço próprio com a nossa cara, com a cara da Amazônia, isso é incrível”, destacou Braga.

João Jardim, CEO da JD Consultores, também celebrou o lançamento. “A gente precisa de mais negócios com essa mentalidade de atender pessoas de forma mais próxima e facilitada, que fale a língua dos nortistas e entenda os anseios do povo daqui. Oferecer uma conta corrente, uma poupança, todo banco consegue fazer. Mas oferecer um acolhimento é algo diferenciado e que marca o cliente”, comentou o empresário.

Para adquirir uma conta no VrdeBank, usuários podem se cadastrar no site da instituição e aguardar o link para download do aplicativo, que estará disponível em breve.

COMPROMISSO VERDE

O VrdeBank tem a missão de impulsionar a economia paraense, desenvolvendo parcerias para um programa de pontos que oferece vantagens em produtos e serviços, promovendo o comércio da Amazônia. Além disso, a instituição financeira também é comprometida com o desenvolvimento sustentável da região e prevê a criação de projetos de reflorestamento a partir de 2025.

Clóvis Malcher, presidente do conselho de administração do VrdeBank, afirmou que os compromissos da empresa foram primordiais para que ele aceitasse a missão de presidir o conselho. “Sempre tive a ciência de que só poderia embarcar em algo do tipo se ali eu observasse regionalidade, competitividade, tecnologia, inovação e compromisso com o meio ambiente. Pontos que pude ver notoriamente no projeto do ‘verde’, então acredito que com esses pilares podemos contribuir positivamente com a Amazônia, não apenas economicamente, mas também socialmente”, declarou.

Para Pedro Cruz, diretor de comunicação do VrdeBank, é primordial que o discurso esteja alinhado com a ação da instituição. “Em tempos que muitas empresas olham para a Amazônia apenas como ponto comercial, queremos fazer diferente. Nossa ambição é nos conectar com a cidade, retomar um senso de pertencimento das pessoas com Belém através do fomento da economia local, do empreendedorismo, além de sermos um banco 100% paraense, um banco digital na Amazônia. Não é só mostrar premissas, mas agir de fato”, explicou o societário.

O VRDEBANK

O VrdeBank é uma instituição financeira digital, nascida na Amazônia, com uma equipe de desenvolvedores locais, que tem o propósito de oferecer soluções inovadoras e acessíveis para pessoas e empresas, especialmente na região Norte do Brasil. O banco combina tecnologia com o conhecimento da realidade local, oferecendo serviços financeiros como contas digitais, cartões e soluções customizadas para empresas. Além de promover o desenvolvimento econômico regional, o VrdeBank apoia pequenas e médias empresas por meio de ferramentas para gestão financeira.

Com um foco em serviços financeiros acessíveis e personalizados, o VrdeBank se destaca pela proposta de atendimento exclusivo, permitindo que os clientes negociem diretamente com o CEO e diretores executivos. Nesta fase inicial, o banco concentra seus esforços na gestão financeira para empresas (PJ), oferecendo soluções como conta de pagamento e emissão de boletos, além de uma plataforma modular adaptável às necessidades de cada cliente.

